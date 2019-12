Harlem Spirit of Gospel Choir al Celebrazioni

Pubblico in festa insieme ad Anthony Morgan e il suo Harlem Spirit of Gospel Choir, in una serata da trascorrere con la famiglia e gli amici, cullati dai ritmi coinvolgenti del gospel numero uno al mondo, l'originale, direttamente da Harlem - New York. Sul palco ci saranno le migliori voci che il panorama gospel statunitense, origine di questo genere musicale, offre, con un repertorio misto di brani che spaziano dal classico alla rivisitazione di canzoni moderne. Il coro vanta grandi collaborazioni con artisti di fama internazionale: Steve Wonder, Diana Ross, Cindy Lauper, Aretha Franklin, oltre alla partecipazione come background vocale al disco di Ray Charles "So Help Me God".

Un gruppo che si è esibito davvero in tutto il mondo: dall'Australia all'Argentina, dal Brasile al Canada, dal Giappone all'Africa, fino in Europa, dall'Inghilterra alla Francia, dai Paesi dell'est alla Germania. Ora il ritorno in Italia, per un tour nazionale, dove il gruppo ha sempre saputo entusiasmare il pubblico coinvolgendolo; con Anthony Morgan e il suo gruppo gli spettatori diventano protagonisti, portandosi a casa un ricordo speciale. Appuntamento al Teatro Celebrazioni il 19 dicembre alle 21.00.