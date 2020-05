Covid: salta il tour negli stadi di Cesare Cremonini

"A seguito della pubblicazione sulla GU del DL n.33 del 16/5/2020 che, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica scaturita dal virus Covid-19 , vieta gli assembramenti di persone fini al 31 luglio 2020, il tour negli stadi di Cesare Cremonini previsto per quest’estate sarà posticipato al prossimo anno". Lo rende noto Live Nation, che promuove concerti ed eventi live.

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per le nuove date 2021: "Live Nation sta lavorando con le autorità e gli stadi di ogni città toccata dal tour ed è in attesa delle ultime risposte per definire tutti i dettagli e comunicare così le nuove date. Le vendite saranno momentaneamente sospese e riaperte non appena sarà pubblicato il calendario definitivo. Si ringraziano tutti per l’attesa e la pazienza", si legge nella nota. Le vendite saranno momentaneamente sospese e riaperte non appena sarà pubblicato il calendario definitivo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il cantante, domenica 17 maggio, aveva annunciato sui social: "Domani dopo una lunga attesa finalmente potremo comunicarvi nuove notizie sul tour estivo negli stadi. Sarà un momento importante non solo per me ma per tutti gli artisti, i professionisti, le agenzie dello spettacolo e il pubblico dei live. Una casualità. Esattamente un anno fa vi ho annunciato il tour. Vi ringrazio in anticipo per l’affetto e il supporto".

Leggi anche: