I bolognesi di corsa con l’Esercito

Ha preso il via alle 5:30 dello scorso 6 settembre, presso la Caserma Corrado Viali sede del 121° Reggimento Artiglieria Controaerei “Ravenna”, l’allenamento che ha visto, per la prima volta, i cittadini bolognesi al fianco dei militari del 121° Reggimento Artiglieria Controaerei “Ravenna”, guidati dal loro Comandante Colonnello Emanuele Canale Parola.

L'attività, patrocinata dal Comune di Bologna e dalla UISP, ha visto i partecipanti cimentarsi, ognuno in base alle proprie abilità, su due percorsi differenti di 10 e 5 Km.

Sono intervenuti circa 10000 militari e civili impegnati in contemporanea, in tutti i Comandi subordinati del Comando Forze Operative Terrestri di Supporto, ovvero in 27 sedi e città da Bolzano a Palermo, in collaborazione con Enti locali e associazioni sportive.

"Anche in questa occasione - fanno sapere dal 121° Reggimento - è stato rinsaldato il legame che lega l’Esercito alla città di Bologna e a tutti i bolognesi".