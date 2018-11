Corso di cucina per bambini: i biscotti di Natale

Sabato 15/12/2018 dalle 15,00 alle 18,00, presso la Parrocchia di Longara, si terrà il corso di cucina per Bambini. Saranno prodotti direttamente dai piccoli partecipanti: biscotti natalizi e piccoli bomboloni alla nutella.

Ogni partecipante porterà a casa la propria produzione.

I posti sono limitati, per prenotarsi telefonare (dopo le 17,00) al 339/4034433.

Per la partecipazione è richiesta la sola iscrizione all'Associazione (€.10,00).