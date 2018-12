Corso di pittura in inglese per bambini dai 4 anni

Sono aperte le iscrizioni per il corso di PITTURA IN INGLESE!



Tutti i Sabato pomeriggio dalle 14:30 alle 18:00 organizziamo per i vostri bambini un pomeriggio diverso!



Un pomeriggio dove si alterneranno giochi, lezioni di pittura e lezioni di inglese, in un sorprendente mix per divertirsi insieme imparando cose nuove.



LE DATE E I PREZZI:



-12 Gennaio ore 14:30-18:00

(Lezione prova al costo di 15€)

"LEZIONE PER SCOPRIRE L'INTERESSAMENTO DEL BAMBINO VERSO LA PITTURA E IL PERCORSO CHE SI ANDRA' A FARE, giochi e merenda."



-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.



-19 Gennaio ore 14:30-18:00

"LA FORMA - tra linee,curve, punti e pastelli di cera" , giochi e merenda.



-26 Gennaio ore 14:30-18:00

"IL COLORE - colori primari,secondari terziari, colori freddi/caldi e acquerelli", giochi e merenda.



-2 Febbraio ore 14:30-18:00

"LE SFUMATURE - ombre e prospettiva matite acquerellabili e pennarelli ", giochi e merenda.



-9 Febbraio ore 14:30-18:00

"COPIA DAL VERO - come si prendono le misure con la matita ed esercizi", giochi e merenda.



PREZZO DEL 19/01 + 26/01 + 2/02 + 9/02 = 140€





ETA' CONSIGLIATA DAI 4 ANNI



Per info e prenotazioni: 338/9913464 - 051/4123459 - klary.22@hotmail.it o facebook



IL CORSO SI TERRA' PRESSO L'ASSOCIAZIONE CULTURALE LABULA' DI IDICE IN VIA EMILIA 325/A (SAN LAZZARO DI SAVENA)



*** Le iscrizioni termineranno il 18 Gennaio 2019 ***

Gallery