Corso di recitazione fra teatro e musica - open day gratuito

Corso di recitazione per bambini dai 4 ai 10 anni basato sull'interazione fra teatro e musica.



Sabato 16 Febbraio dalle 17:30 si terrà l'open day per presentare il corso di teatralità sonora tenuto da Andrea Ascolese, attore e musicista.



Il programma, i giorni, gli orari e i prezzi verranno presentati durante l'open day del 16 Febbraio.



Per info e prenotazioni: 051/4123459 - 338/9913464 - klary.22@hotmail.it

