Corso gratuito di primo soccorso a Castel Maggiore

Dal alcuni anni Immobiliare San Pietro - Family Academy organizza per i propri clienti in forma gratuita corsi di formazione per apprendere le manovre di base di rianimazione cardiopolmonare.

Fornire queste nozioni al comune cittadino (chiamato “laico”), integrate anche con il trattamento dell’arresto cardiaco in età pediatrica e dell’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, ha sensibilizzato molto le persone, suscitato molto interesse ed è per questo che oggi nasce il progetto “La via del cuore”.



La Via del Cuore

Imprenditori, Pubblica amministrazione e volontariato al lavoro per il benessere della comunità.

Il programma benefico promosso da Immobiliare San Pietro per sostenere sul territorio l’educazione al primo soccorso.



Nasce così il progetto di “Donare” alla comunità in ogni comune dove Immobiliare San Pietro ha le sue agenzie, un Defibrillatore (DAE), il cui uso è diventato ormai preziosissimo per la salute dell’uomo, che sarà posizionato sulla strada, protetto e allarmato e pronto per essere utilizzato da persone abilitate.



A Castel Maggiore è stato installato iil 3° defibrillatore in Via Gramsci 211, sotto il portico e adiacente la pasticceria "Antichi Sapori".



Ma non basta, la scarsa conoscenza delle manovre di primo soccorso da parte della popolazione riduce sia le probabilità di sopravvivenza delle vittime colpite da arresto cardiaco, sia le possibilità di limitare eventuali esiti invalidanti. Per queste ragioni è necessario che le tecniche di base di rianimazione cardio-polmonare diventino un bagaglio di conoscenza comune e diffusa, e che sia tempestivamente disponibile un Defibrillatore (DAE) al fine di non spezzare la sequenza di interventi delineati nella “Catena della Sopravvivenza”.



Per la cittadinanza organizziamo Corsi di Primo Soccorso gratuiti



A Cura del Dott. Roberto Paganelli, coordinatore del pronto soccorso 118 di Bentivoglio



Cose utili da sapere in ogni contesto

Il corso ha come obiettivo quello di sviluppare conoscenze e abilità personali di primo intervento per se stessi e per gli altri.

Duranteil corso gli utenti saranno informati dal punto di vista teorico in merito alle patologie più comuni e alle modalità di intervento, verranno poi presentate le tecniche pratiche di rianimazione: disostruzione delle vie aeree negli adulti e nei bambni.



Obiettivi del corso primo soccorso e supporto di base

Conoscenza

Abilità

Sequenze di comportamento

Gli argomenti che saranno trattati

Gli incontri sono finalizzati ad informare l’utente su cosa si deve e non si deve fare nei casi in cui si manifestano alcune patologie più comuni:

Primo Soccorso

Cosa è il Primo Soccorso

Cosa è importante sapere (responsabilità legali)

La tutela del soccorritori

Area Pediatrica/Aduti

Febbre / Convulsioni febbrili

Diarrea - Vomito

Trauma Cranico

Epistassi

Diabete

Ustioni

Emorragia

Ictus

Morta cardiaca improvvisa

Illustrazione delle principali pratiche di rianimazione e disostruzione delle vie aeree (manovra di Heimlich)



Ti aspettiamo per un aperitivo alle 19.30.