CORSO IFTS in Tecnico per la progettazione e programmazione di sistemi per l’automazione industriale (3° edizione)

Operazione Rif. PA 2018-9741/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 892 del 18/06/2018

e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione Emilia-Romagna

L’industria dell’automazione, intesa come automazione dei processi produttivi della manifattura e del confezionamento, è uno dei settori più fiorenti dell’economia regionale ed è alla continua ricerca di personale tecnico altamente specializzato.

Uno dei profili di più difficile reperimento per le aziende è quello del TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI SISTEMI PER L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE che richiede una preparazione e una formazione specifiche e aggiornate: collabora alla progettazione delle macchine automatiche sviluppando la logica di controllo della macchina/impianto e la gestione dei componenti elettronici dei moderni sistemi di automazione (PLC, HMI, motion control, ecc.); opera all’interno dell’ufficio tecnico ma anche nei cantieri presso i clienti nelle attività di progettazione, programmazione e collaudo a bordo macchina.

E’ una figura altamente richiesta dalle aziende del settore: lo testimoniano gli indici regionali di occupazione pertinente registrati nelle due edizioni precedenti, che si attestano intorno al 80% di allievi assunti, anche già dalla fase di realizzazione dello stage.

Futura, in collaborazione con le aziende del settore, con l’Università di Bologna e con gli Istituti scolastici del territorio, propone un corso specialistico e di elevato livello qualitativo per preparare le professionalità richieste dalle aziende.

Si tratta di un corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - IFTS - di durata annuale - 800 ore di cui 260 di stage in azienda e 50 ore di project work e finalizzato al rilascio di un certificato di specializzazione tecnica superiore riconosciuto a livello nazionale in “Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche”.

Il corso grazie al cofinanziamento del Fondo sociale europeo e della Regione Emilia Romagna sarà completamente gratuito per i partecipanti.

Potranno prendervi parte persone occupate e non, residenti o domiciliati in regione Emilia Romagna, in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o dell’ammissione al V anno dei percorsi liceali. Al corso potranno accedere anche persone non diplomate, previa verifica delle competenze acquisite in precedenti percorsi formativi o professionali.

Il termine per le iscrizioni è il 30 Ottobre.

Per ulteriori informazioni, visita il ns sito www.cfp-futura.it

Futura Soc. Cons. r. l.

Sede di San Giovanni in Persiceto (Bo)

Via Bologna 96/e

Tel. 051-6811411

Referente: Cristina Borsari - c.borsari@cfp-futura.it