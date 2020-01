Corso di progettista di prodotti multimediali - Sviluppatore front-end con competenze di Javascript

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione superiore co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della Rete Politecnica, l’offerta formativa programmata dalla Regione per fornire a giovani e adulti le competenze tecniche e scientifiche richieste dalle imprese dell'Emilia-Romagna.

La figura professionale

Il progettista di prodotti multimediali è in grado di strutturare architetture funzionali e definire specifiche tecniche e modalità realizzative di soluzioni e applicativi web based, interpretando i fabbisogni di committenti e utenti.

Destinatari e requisiti d'accesso

Le selezioni sono aperte a 13 giovani e adulti, residenti o domiciliate in Emilia-Romagna, non occupati ed occupati, con titolo di istruzione/formazione ad indirizzo scientifico, audiovisivo, multimediale, economico-sociale, sistemi informativi aziendali, grafica e comunicazione, elettronica ed elettrotecnica, informatica e telecomunicazioni, servizi commerciali. (minimo diploma di Scuola Media Superiore); senza esperienza lavorativa o con esperienza lavorativa non coerente o irrilevante rispetto ai contenuti del corso. Inoltre, sono richieste ai partecipanti le seguenti conoscenze (accertate con test di ingresso): Lingua inglese - livello A2 e Informatica (livello ECDL full standard). I candidati in possesso dei requisiti potranno accedere alla selezione.

Durata del corso e location

Il corso si svolgerà da Marzo a Ottobre 2020 nella sede del Nuovo Cescot ER, Via Don G. Bedetti 26 – 40129 Bologna

Partecipanti, durata e periodo

Partecipanti: 13

Durata: 500 ore (di cui 200 di stage)

Periodo: Marzo – Ottobre 2020

Scadenza iscrizioni: 14/02/2020

Attestato rilasciato

Il corso rilascia il Certificato di Qualifica in "PROGETTISTA DI PRODOTTI MULTIMEDIALI", previo superamento esame finale.

Aziende che collaborano alla realizzazione del progetto

AB STUDIO S.R.L. – Ravenna; MEDIATICA WEB S.R.L. – Bologna; NETING SRL – Castel Guelfo (BO); ALTASARTORIA SRL – Bologna; ISTRICE SRL – Bologna; WEB ALCHEMY SRLS – Bologna; SINED SRL – Bologna; MAVIGEX SRL – Bologna; PALOMAR SRL – Villanova di Castenaso (BO); CHEBUONI.IT SRL – Bologna; MELAZETA SRL – Modena; ITESTENSE SNC – Ferrara.

Finanziamento

Operazione Rif. PA 2018-12697/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 1933 del 11/11/2019 co-finanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna CUP E38D19001170009

Link di riferimento

Pagina del corso: https://www. cescot.emilia-romagna.it/ informazioni-corso/ progettista-di-prodotti- multimedialisviluppatore- front-end-con-competenze-di- javascript.html

Sito web Cescot: www.cescot.emilia- romagna.it