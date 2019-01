Corso teorico-pratico: psicologia dell'autoconoscenza, meditazione, antropologia

Temi trattati durante gli incontri:

PSICOLOGIA DELL’AUTOCONOSCENZA

Attraverso la corretta comprensione del nostro mondo interiore possiamo essere in grado di svilupparci a tutti i livelli se affrontiamo il complesso mondo della psiche umana, i nostri pensieri e le emozioni.

FILOSOFIA ORIENTALE

Le chiavi della meditazione Zen e Zazen ci aiutano a raggiungere ciò che si descrive in Oriente come il “Cammino della centralità”, il cammino verso l’autentica felicità e saggezza e come creare un equilibrio nella nostra vita quotidiana.

ANTROPOLOGIA E MITOLOGIA

Uno studio delle civiltà e culture del passato alla ricerca delle vere origini e della storia dell’umanità e la conoscenza contenuta nella nostra mitologia e tradizioni.

PRATICHE DI MEDITAZIONE

Pratiche regolari e semplici come il rilassamento, la Meditazione, l’Auto-Osservazione ed i Mantra possono aiutarci a conoscere meglio ed a controllare i nostri stati mentali ed emozionali durante il giorno.

L’iniziativa è organizzata dal CEA di Bologna.

Il Centro Studi dell’Autoconoscenza (CEA) è un’organizzazione senza scopo di lucro il cui obiettivo principale è realizzare una profonda esplorazione di tutti gli aspetti della cultura umana dalle sue origini fino ad oggi.

Ingresso Gratuito. Posti Limitati. Prenotazione obbligatoria tramite mail.

L’iscrizione al corso sarà effettuata all’interno della sede, nella prima serata.

Contatti, prenotazioni e info: info.conferenze@gmail.com

