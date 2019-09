Manifestazione "Corticella comunità aperta"

Il 29 settembre in zona Corticella, in quartiere Navile a Bologna, si svolgerà una manifestazione antirazzista e multiculturale intitolata "Corticella comunità aperta": il corteo partirà alle 14,30 presso Villa Torchi, percorrerà le strade di Corticella e arriverà al Parco dei Giardini Ca' Bura, dove la manifestazione diventerà anche una festa, con musica, danze, esibizioni artistiche, letture e laboratori teatrali gratuiti fino a sera. La manifestazione è promossa dal Circolo Arci Brecht e dalla Casa dei Popoli di Corticella, che rappresentano già per molte persone, italiane e straniere, un punto di riferimento.

L'intento della manifestazione è mostrare che una società diversa è possibile, libera dall'odio razziale e dai pregiudizi, tollerante, inclusiva, fondata sulla condivisione, rispetto e conoscenza reciproca. Un sistema in cui nessuno debba sentirsi discriminato o escluso; tale è invece l'effetto negativo delle disposizioni normative recentemente approvate, che sanzionano chi salva vite in mare, eliminano il permesso di soggiorno per motivi umanitari, e chiudono i centri di accoglienza. Mentre nella Costituzione italiana è scritto che hanno diritto ad essere accolti tutti coloro ai quali, nel proprio Paese di origine, sono negati quei diritti umani fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione.

Alla manifestazione aderiscono artisti e partecipanti appartenenti a nazionalità da ogni angolo del mondo, e sono ancora aperte le adesioni all'evento da parte di singoli, gruppi e associazioni tramite mail: brecht@arcibologna.it o telefono: 051705314 - 3337632365.