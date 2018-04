1°maggio 2018: gli eventi da non perdere

Quest'anno il 1°maggio cade di martedì, creando così un'ottima occasione per un ponte lungo quattro giorni. Come celebrare la festa dei lavoratori? Sono diverse e le sagre e le manifestazioni programmate in questa data in tutta la provincia.

Camminata per una storia di Zola

Camminata sulle colline zolesi alla scoperta dei luoghi più sug- gestivi. Soste per ristoro e al termine pranzo con menù a prezzo fisso. Partenza dal PalaZola.

Zola Predosa | Pro loco 051 755002



Festa del 1° maggio a Primo Maggio

Una frazione dal nome perfetto per celebrare questa giornata: dalle 10 fino al tramonto, nel parco adiacente Villa Salina, festa

dei lavoratori con possibilità di mangiare crescentine farcite a piacere. Primo Maggio (Castel Maggiore) | Pro loco 051 713599