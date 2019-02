Festa della donna a Bologna: gli eventi dell'8 marzo 2019

L'8 marzo quest'anno cade di venerdì, una coincidenza perfetta per cogliere l'occasione e trascorrere una serata speciale a cena, in un locale, a teatro o al cinema.

Ecco gli eventi da non perdere l'8 marzo 2019 a Bologna:

1. Canto Libero - Lucio 1998-2018

Alle ore 21:00 al Teatro Il Celebrazioni Canto Libero. Non è un semplice concerto ma un grande spettacolo che omaggia il periodo d'oro della storica accoppiata Mogol - Battisti. Dopo aver riempito piazze e teatri in giro per l'Italia e non solo (Slovenia, Croazia, Austria e Montenegro), un ulteriore riconoscimento del loro valore artistico arriva alla fine del 2015 con uno spettacolare sold-out al Teatro Rossetti di Trieste (1.500 posti) che vede anche la partecipazione straordinaria di Mogol in persona. Sul palco, un ensemble di musicisti affiatati e già rodati nel corso di lunghe carriere, portano avanti questo nuovo progetto con grande determinazione: la voce di Fabio "Red" Rosso, il pianoforte e la direzione musicale di Giovanni Vianelli, le chitarre di Emanuele "Graffo" Grafitti e Luigi Di Campo rileggono "La canzone del sole", "Una donna per amico", "Ancora tu", "E penso a te" e gli altri grandi successi di Battisti che hanno fatto e fanno ancora sognare intere generazioni.

2. Måneskin - Il Ballo della Vita Tour

Ore 21:00, Estragon Club Måneskin - Il Ballo della Vita Tour. Dopo il sold out delle date di novembre 2'018, i Måneskin tornano a marzo all’Estragon di Bologna con quattro nuove date del loro “Il Ballo della Vita Tour”. I Måneskin, gruppo rivelazione del 2017, pubblicano il loro nuovo, esplosivo singolo: “Morirò da re” (Sony Music), il loro primo inedito in italiano. Dopo aver scalato le classifiche con il loro primo inedito “Chosen”, certificato disco di platino (sia il singolo che l’omonimo EP, pubblicati da Sony Music), che ha raggiunto milioni di streaming e più di otto milioni e mezzo di visualizzazioni su Vevo/Youtube. Il debutto del singolo coincide con l’annuncio della tournée autunnale partita il 10 novembre 2018, dopo il fantastico successo che ha portato al sold out, in pochissime ore e per tutte le ventuno date, del primo tour.

3. Locomotiv Club ore 21:00 Capibara + Sorrowland

Capibara ha sempre mostrato sin dall’inizio del suo percorso musicale una visione unica, coniugando slanci ritmici rivolti al futuro con una personalissima sensibilità pop sperimentale. Dopo aver pubblicato un album, un mixtape, e dato vita a svariati singoli, remix e collaborazioni che lo hanno portato a suonare in numerosi club e festival di settore, arriva ad un importante punto di sintesi: “OMNIA”, il suo nuovo album, in uscita per La Tempesta International. Costo 10 euro, riservato ai soci del circolo con tessera aics 2018-2019

4. Viktor und Viktoria

Al Teatro Duse l'8 marzo "Viktor und Viktoria" con Veronica Pivetti. In una Berlino stordita prima dai fasti e poi dalla miseria della repubblica di Weimar un’attrice di provincia, Susanne Weber (Veronica Pivetti), approda in città spinta dalla fame e in cerca di scrittura. Il freddo le ha congelato le membra, e anche il cuore non è rimasto illeso. L’incontro con un collega attore, Vito Esposito (Yari Gugliucci) immigrato italiano, sembra cambiarle la vita...

5. B.L.U.E. il primo musical improvvisato

Alle ore 21:00 al Teatro Dehon B.L.U.E. il primo musical improvvisato. Sembra l'apertura di un musical come tanti altri... Il buio in sala, la musica che inizia il suo ritmo incessante, le luci che si alzano. L’atmosfera si fa elettrica, i ballerini prendono posto e gli attori guadagnano il palco. Sembra davvero l’inizio di un musical come tutti gli altri. Sembra. Ma non lo è.