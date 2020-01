Art Week: i 10 eventi da non perdere nella settimana di Art City e Arte Fiera

L'arte invade Bologna dal 17 al 26 gennaio 2020 con l’Art Week che segna l'ottava edizione di Art City Bologna, il programma istituzionale di mostre, eventi e iniziative speciali promosso dal Comune di Bologna in collaborazione con BolognaFiere in concomitanza di Arte Fiera, che va in scena dal 24 al 26 gennaio 2020. Tantissime le proposte espositive che inaugurano in occasione di questa settimana dell’arte proseguiranno fino a primavera inoltrata, confermando la vocazione alla progettualità e la vitalità che la città esprime nel contemporaneo.

Ecco una lista di eventi, mostre e installazioni da non perdere: