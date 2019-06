Bologna d'estate: i 10 eventi da non perdere questa settimana

Un'altra settimana calda di eventi, tutte le sere in tanti luoghi diversi, moltissimi dei quali free-entry. Da lunedì a venerdì una lista che colma la voglia di musica, di musical, di scoperta della città e soprattutto di cinema, con il via all'amatissima rassegna "Sotto le Stelle del Cinema" con le proiezioni a cielo aperto in Piazza Maggiore.

Day-by-day, ecco tutti i programmi estivi da non perdere di vista:

Biografilm Park al Parco del Cavaticcio,

Kilowatt Summer - L'estate alle Serre dei Giardini Margherita,

Montagnola Republic - L'estate al Parco della Montagnola,

Zola Jazz and Wine: musica e buon vino, binomio perfetto

Arena Puccini: il calendario delle proiezioni

Cineporto BOFF: il programma al Parco 11 Settembre

Botanique: musica e serate ai Giardini di via Filippo Re

Il 17 giugno si parte e il grande schermo in Piazza Maggiore si acende con "Rolling Thunder Revue: Martin Scorsese racconta Bob Dylan". La sera sucessiva, il 18 giugno è la volta di Rocky di J. Avildsen con Sylvester Stallone: un cult.

Dal 19 al 23 giugno al Teatro Comunale. Celebra il decennale della collaborazione fra il Teatro Comunale di Bologna e la Bernstein School of Musical Theater la produzione del musical Il bacio della donna ragno (Kiss of the spider woman) di John Kander su libretto di Terrence McNally con liriche di Fred Ebb, andata in scena per la prima volta in Sala Bibiena nel 2009, e ripresa nel 2010, nella versione italiana di Andrea Ascari. Lo spettacolo, realizzato in collaborazione con BSMT Productions, torna a Bologna dal 19 al 23 giugno con la regia di Gianni Marras e la direzione di Stefano Squarzina, alla guida dell'Orchestra del Comunale, entrambi già protagonisti della prima fortunata edizione. Ispirato all’omonimo romanzo di Manuel Puig del 1976, da cui fu tratto anche il celebre film di Héctor Babenco con il premio Oscar William Hurt e Raul Julia nel 1985, il musical si avvale della direzione vocale di Shawna Farrell e delle coreografie di Gillian Bruce, che trasportano il pubblico nel mondo onirico di Molina ed evidenziano il contrasto fra le sue fantasie e la vita dura del carcere sotto la dittatura di un paese del Sudamerica. Le scene e le proiezioni sono realizzate dal Teatro Comunale dall'idea originale di Andrea De Micheli, mentre i costumi sono di Massimo Carlotto; le luci sono curate da Daniele Naldi e il sound design da Tommaso Macchi. Sensuale, inquietante e commovente, Il bacio della donna ragno è uno dei migliori lavori della celebre coppia di autori Kander & Ebb, insieme a Cabaret e Chicago. Dopo il debutto a Londra nel 1992, due anni dopo la morte di Puig, il musical approdò nel 1993 a Broadway dove rimase a lungo in cartellone totalizzando più di 900 repliche e guadagnandosi numerosi premi teatrali, dagli Evening Standard Theatre Awards ai Tony Awards.

Giovedì 20 giugno Federico Buffa: Esta noche juega El Trinche alle ore 21 al Teatro delle Celebrazioni: la vita e l’arte calcistica di Tomas Felipe Carlovich, detto El Trinche. Federico Buffa in scena con due attrici e tre musicisti, per raccontare con il suo inconfondibile e ormai iconico stile narrativo la vita di Tomas Felipe Carlovich, detto El Trinche, la sua arte calcistica intrisa di creatività, libertà e trasgressione, elementi tipici degli anni ’70. Lo spettacolo rientra nel cartellone di appuntamenti del progetto “La Regione scende in campo”, promosso da Regione Emilia Romagna e Comuni in occasione dei Campionati Europei di Calcio Under21