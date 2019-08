Ferragosto è passato e una nuova settimana si apre. Da lunedì a venerdì, per chi lavora e per chi fa vacanza in città, ecco una selezioni di proposte per queste serate estive fra cinema, musica, disco e teatro.

Ecco i 7 eventi da non perdere questa settimana:

1. "Maria Regina di Scozia": il film all'Arena Puccini

Lunedì 19 agosto il film "Maria Regina di Scozia" alle ore 21:30 all'Arena Puccini, ex DLF di via Sebastiano Serlio.

Scozia, 1561. Maria Stuarda, salita sul trono di Francia dopo aver sposato Francesco II, è rimasta vedova a 18 anni e ha deciso di tornare nella nativa Scozia, di cui è regina per diritto di nascita. Con il suo ritorno Maria rischia di contendere anche il ruolo di regina d'Inghilterra ad Elisabetta I, che i legittimisti disconoscono come erede di Enrico VIII. Maria ed Elisabetta sono cugine ma praticano religioni diverse, la prima cattolica, la seconda protestante. E tanto la corte d'Inghilterra quanto quella di Scozia temono che la Stuarda coltivi un legame con la Roma papalina, per tramare in segreto contro il regno anglosassone. "Un papista non siederà mai sul trono d'Inghilterra", sentenziano. Tantomeno una papista: perché l'aristocrazia maschile di Inghilterra e Scozia non è affatto contenta che a contendersi il trono siano due donne.

2. "Panaemiliana": il concerto al Museo della Musica

Martedì 20 agosto alle 21.00 "Panaemiliana" il concerto di Davide Angelica e Paolo Prosperini (chitarra), Manuel Franco e Danilo Mineo (percussioni), Filippo Cassanelli (contrabbasso). Come la celebre strada Panamericana collega l’Alaska con l’Argentina, allo stesso modo la band prende spunto dalle più svariate tradizioni musicali accostando con disinvoltura il son cubano al valzer musette, il jazz alla musica folk italiana ed europea, in uno show latinjazz-folk raffinato e al tempo stesso travolgente.Da martedì 16 luglio è possibile prenotare i biglietti (con pagamento il giorno dell’evento) sul sito museibologna.it/musica. Ingresso € 10,00 (€ 8,00 studenti universitari, minori di anni 18)

3. Italiani brava disco: una serata disco al Cassero

Mercoledì 21 agosto "Italiani brava disco" al Cassero LGBT Center. Direttamente da Brexit, Dj Banderas e Dj Bea sbarcano sull’altra sponda con Italiani Brava Disco, e la loro selezione di pura Italo Disco, frutto di un’attenta e continua ricerca. B-side, meteore, chicca imperdibili mixate con le grandi hit che hanno fatto di questo genere made in Italy un genere di culto in tutto il mondo. Dalle 19:00 alle 23:30 con ingresso gratuito.