I 12 eventi da non perdere questo weekend

Questo weekend è prima di tutto il fine settimana delle elezioni politiche: domenica 4 marzo infatti si vota (IL VIDEO-TUTORIAL: COME SI VOTA). A parte l'esercizio di questo dovere/diritto, la città (dopo la neve!) è pronta ad offrire una bella lista di eventi culturali che accontentano tutti: dal teatro alle mostre, dai musei (domenica molti sono a ingresso gratuito!) ai live nei club, fino alle ultime feste di Carnevale e agli omaggi a Lucio Dalla, scomparso sei anni fa (gli eventi dedicati al cantautore bolognese).

1. DOMENICA AL MUSEO: INGRESSI GRATUITI IL 4 MARZO

Come ogni mese, ogni prima domenica, alcuni musei cittadini aprono le porte e fanno entrare gratuitamente. QUI L'ELENCO DEI MUSEI CHE ADERISCONO ALL'INIZIATIVA

2. "A CASA DI LUCIO": VISITE GUIDATE ALLA CASA DI LUCIO DALLA

A partire da questo weekend e fino a fine marzo, per celebrare il sesto anniversario senza Lucio Dalla, la sua casa di via D'Azeglio viene aperta al pubblico per far conoscere tutto ciò che era il nostro amatissimo cantautore. Un luogo incantato pieno di opere d'arte e personalità..

3. GEPPI CUCCIARI IN "PERFETTA"

Dal 2 al 4 marzo Geppi Cucciari sarà sul palcoscenico del Teatro Il Celebrazioni con Perfetta, spettacolo scritto da Mattia Torre.Perfetta è un monologo teatrale che racconta un mese di vita di una donna attraverso le quattro fasi del ciclo femminile. Una donna che conduce una vita regolare, scandita da abitudini che si ripetono ogni giorno, e che come tutti noi lotta nel mondo. Ma è una donna, e il suo corpo è una macchina faticosa e perfetta che la costringe a dei cicli, di cui gli uomini sanno pochissimo e di cui persino molte donne non sono così consapevoli. Perfetta è la radiografia sociale, emotiva e fisica di 28 comici e disperati giorni della sua vita.

4. "TWIST AND SHOUT": L'ULTIMO BALLO A BOLOGNA

Ladies and Gentlemen: questo è l’ultimo ballo di sempre. Dopo 5 anni cala il sipario su un’esperienza straordinaria a Bologna, dove la musica che ha cambiato il mondo ha fatto ballare migliaia di persone. Sabato 3 Marzo ultima occasione per celebrare le atmosfere dei frenetici anni ’50 e ’60.