I 10 eventi da non perdere questa settimana

Arriva il caldo vero e una sera dopo l'altra si surriscaldano anche i palchil le piazze,i locali all'aperto della città. Uno sguardo alle cose da fare dal lunedì al venerdì, per godersi l'estate e godersi Bologna come fanno i tanti turisti che visitano la nostra città.

Day-by-day, ecco tutti i programmi estivi da non perdere di vista:

Biografilm Park al Parco del Cavaticcio,

Kilowatt Summer - L'estate alle Serre dei Giardini Margherita,

Montagnola Republic - L'estate al Parco della Montagnola,

Zola Jazz and Wine: musica e buon vino, binomio perfetto

Arena Puccini: il calendario delle proiezioni

Cineporto BOFF: il programma al Parco 11 Settembre

Botanique: musica e serate ai Giardini di via Filippo Re

2. "Andè bän int al canèl! 2019"

Anche quest’anno, da sabato 22 giugno a domenica 21 luglio, l’Associazione Culturale "Il Ponte della Bionda". Ecco il programma di questa settimana:

Lunedì 24 giugno - Conosci Bologna, la sua storia, i suoi luoghi, il suo dialetto? Allora iscriviti a “Quizz’mèl” presentato dall’eclettico GIAN PIERO STERPI, con l’inesorabile notaio SILVANO CAVALLINA e l’esperto FAUSTO CARPANI. Un quiz di carattere squisitamente bolognese nel quale potrai essere protagonista mettendo alla prova la tua” bolognesità” Per iscriverti tel. 3382225408.

Martedì 25 giugno - CISCO LIVE – concerto in trio acustico. Ospiti della serata i MULINI A VENTO.

Mercoledì 26 giugno - Il DUO IDEA in “Quando il gioco si fa duo…” Le canzoni più in voga, di oggi e di ieri, rivisitate da un duo affiatatissimo ed esilarante.

Giovedì 27 giugno - Torna FEDERICO BENUZZI con “L'azzardo del giocoliere”, matematica come vaccino contro l'azzardopatia. Un professore di fisica prestato al cabarett stupisce, diverte e… propone una cura per i giocatori incalliti!

Venerdì 28 giugno - GERMANO BONAVERI in “Oltre il ponte”, canzoni di resistenza e contro la guerra. Autore, compositore, produttore e tante altre cose, Bonaveri propone un concerto “contro” per riflettere insieme.

3. Neri Marcorè in Piazza Verdi

Mercoledì 26 giugno "Incanto eloquente" alle 21:30 in Piazza Verdi. Neri Marcorè tra le parole dello Zingarelli, uno spettacolo di racconti e musica, dedicato dall'attore alle parole in estinzione e al famoso dizionario della lingua italiana. La serata è organizzata in collaborazione con la Casa editrice Zanichelli.