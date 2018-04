Festa della Liberazione: gli eventi per il 25 aprile

Il 25 aprile quest'anno cade di mercoledì. La Festa della Liberazione si celebra come sempre con diverse iniziative in tutta la provincia. Ecco una lista dei principali eventi:

1. Percorsi antifascisti a Monte Sole

Festa della Liberazione in un luogo simbolo della Resistenza ita- liana. A Monte Sole, in mattinata orazione ufficiale in località San

Martino in memoria dell'eccidio di Marzabotto. Per tutta la gior- nata in località Poggiolo festa con stand gastronomico e risto- rante con menù dedicato, concerti, mostre, balli popolari.

Monte Sole (Marzabotto) | URP 051 6780511

2. 26a Festa dei fiori a Castel del Rio

Tradizionale mercato floreale con grande varietà di piante e possibilità di ristoro negli stand gastronomici. Dalle 10.

Castel del Rio | Pro loco Alidosiana 339 7405687