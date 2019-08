I 10 eventi da non perdere questa settimana

L'ultima settimana di agosto. Che fare in città? Qualche bella idea per trascorrere piacevoli serate all'aperto: musica dal vivo, cinema, spettacoli...in centro e fuori!

Ecco i 7 eventi da non perdere:

1. L'amour flou - Come separarsi e restare amici

Lunedì 26 agosto il film "L'amour flou - Come separarsi e restare amici" all'Arena Puccini (ore 21.30). Romane e Philippe si separano. Dopo 10 anni di vita in comune, due figli e un cane, non si amano più. Insomma, il loro amore è "flou", cioè poco chiaro. Sotto lo sguardo perplesso della gente che gli sta intorno, Romane e Philippe traslocano in due appartamenti separati, ma comunicanti attraverso la camera dei bambini. È possibile separarsi rimanendo insieme?

2. Jhonny O’Neal Trio live ad Anzola

Lunedì 26 agosto Jhonny O’Neal Trio alle ore 21:00 in Piazzetta Grimandi, Anzola.

Una storia intensa la sua, dura e sfortunata. Dopo 20 anni di assenza dalle scene a causa di gravi problemi di salute, e’ tornato sulle scene dimostrando la sua straordinaria capacita’ di comunicazione. Noto come il pianista di Art Blakey negli anni ottanta e come sideman di grandi artisti, oggi conferma di essere un artista a tutto tondo, un vero intrattenitore, capace di incantare sia suonando che cantando. Un grande raccontatore. Come solo i grandi artisti che hanno fatto la storia e che incarnano un certo tipo di tradizione, sanno fare. Jazz Swing Blues conoscenza enciclopedica della tradizione. A New York, dove anima le serate dei Jazz Clubs, viene chiamato “The Talk of The Town”, la voce della citta’. E’ accompagnato da due Fari della musica Jazz, Mark Lewandowsky al contrabbasso ed Itay Morchi alla batteria. Ingresso + consumazione € 10,00

3. "Play": spettacolo di improvvisazione

Martedì 27 agosto PLAY alle ore 21:30 in Piazza Verdi: spettacolo di teatro di improvvisazione. A cura di I DIPLOMATI - gli allievi esperti di Teatro a Molla di Bologna con le musiche di: Silvia Valtieri. Evento gratuito.