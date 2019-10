I 10 eventi da non perdere questo weekend

Ottobre inizia così, con una giornata festiva dedicata a San Petronio che allunga il fine settimana ai bolognesi trasformandolo in un ponte. Come trascorrere questo fine settimana in città e provincia? Musica, tanta gastronomia (un mega evento è dedicato al tortellino), feste di strada e birra a fiumi: ecco gli ingredienti principali. Da non perdere la mostra omaggio a Freak Antoni al Museo della Musica; la mostra di Marc Chagall a Palazzo Albergati, e la personale di Monica Mazzone e la Project Room | Territori al mtn - museo temporaneo navile.

Venerdì 4 ottobre a Bologna si festeggia San Petronio e sono tanti gli eventi che celebrano il "rosso" sul calendario: manifestazioni religiose, feste, mostre aperte e tanto altro per la giornata che "allunga" questo weekend di ottobre.

Torna per l'8° anno l’ormai tradizionale Festival del Tortellino: domenica 6 ottobre la RistoAssociazione Tour-tlen porta nella splendida cornice di Palazzo Re Enzo, i migliori professionisti del gusto, proponendo al pubblico 24 gustose ricette con protagonista il re della cucina emiliana: il tortellino!

Il 4 Ottobre parte la seconda edizione della STRAFICO – la corsa enogastronomica per tutti; 5 chilometri tra i campi, i frutteti e le stalle di FICO per passare il giorno di San Petronio in compagnia all’aria aperta, all’insegna della condivisione, della corsa, ma anche del buon cibo e del buon vino italiani.

Dal 4 al 6 ottobre FICO ospita anche l’anteprima della 26° edizione di Eurochocolate 2019, il Salone internazionale del cioccolato di Perugia, quest’anno sotto il tema “Attacca Bottone”. Unione e condivisione dunque, per un evento che porta alla scoperta del cioccolato italiano.