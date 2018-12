L'Epifania...tutte le feste si porta via: ma godiamocela! A Bologna e provincia, soprattutto per la gioia dei bambini, ecco che arriva la Befana!

Gli eventi da non perdere all'Epifania:

1. "Befanata" di Casalecchio

Dove: Montagnola di sopra, via Panoramica 23-25, Casalecchio di Reno

Quando: 05/01/2019

Dalle 18.30, ritrovo davanti al Municipio in via dei Mille per arrivare insieme fino alla Montagnola di sopra, dove prende forma la festa per l'arrivo della Befana: si comincia con una passeggiata per cercare la "vecchia sulla scopa" nel bellissimo Parco della Chiusa, e a seguire animazioni per i bambini, senza farsi mancare i manicaretti dello stand gastronomico come polenta, salsiccia, cioccolata calda e vin brulé.

Info sull'evento

Orario: dalle 18.30

Tariffe: quota partecipazione 10 euro adulto, 5 euro bambino

Organizzazione: Pro loco Casalecchio Insieme

Info: Pro loco Casalecchio Insieme

Tel. 0039 329 3712871

http://www.casalecchioinsiemeproloco.org

info@casalecchioinsiemeproloco.org