Un nuovo fine settimana, un nuovo elenco di cose da fare per godersi la città e non solo. Grandi nomi a teatro, eventi al gusto di cioccolato, feste in maschera per i più piccoli, mercatini e tanta musica: ecco qualche idea per questo weekend di febbraio.

Ecco i 10 eventi da non perdere questo weekend:

"Romeo e Giulietta. Nati sotto contraria stella": al Celebrazioni dal 7 al 9 febbraio. I veri protagonisti dello spettacolo non sono i personaggi dell'opera ma sette vecchi comici girovaghi che si presentano al pubblico per interpretare la dolorosa storia di Giulietta e del suo Romeo. Sanno bene che è una storia che già tutti conoscono ma loro vogliono raccontarla osservando il più autentico spirito elisabettiano. Sono tutti uomini e ognuno di loro interpreta più personaggi, anche quelli femminili. Il fatto è che le buone intenzioni non si sposano con le loro effettive capacità (o modalità) di stare in scena. Rivali e complici allo stesso tempo, da un lato si rubano le battute, dall'altro si aiutano come meglio possono. Presi singolarmente sembrano avanzi di teatro ma messi insieme formano una compagnia tragica, involontariamente comica, quindi doppiamente tragica, ma loro non lo sanno. Succede un miracolo però: nonostante tutto, la storia di Romeo e Giulietta vince su ogni cosa.

Balthazar live al Locomotiv Club: dopo il successo di “Rats” del 2012, e “Thin Walls” del 2015, i Balthazar, guidati dai cantautori Maarten Devoldere e Jinte Deprez, annunciano il loro ritorno in Italia con “FEVER” il loro quarto album in studio pubblicato il 25 gennaio 2019 via Play it Again Sam. “Fever”, “Wrong Vibration” e “Entertainment” sono i singoli estratti.

A vent'anni dalla prima edizione del musical di Broadway, torna in Italia una riedizione totalmente rinnovata firmata da Massimo Romeo Piparo. Protagonisti d'eccellenza i campioni di incasso di Mamma Mia!, Paolo Conticini e Luca Ward che, con Gianni Fantoni, Jonis Bascir, Nicolas Vaporidis e un grande cast, daranno corpo e anima ai disoccupati più intraprendenti della storia del musical. A garantire al pubblico un altro imperdibile successo prodotto dalla Peeparrow Entertainment, un eccellente team creativo. Una colonna sonora travolgente, tante risate e una bellissima storia di riscatto sociale, tutto questo è The Full Monty!