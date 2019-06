Le temperature salgono e la voglia di stare all'aria aperta cresce, anche la sera: ecco tanti concerti, proiezioni, eventi per bambini, sagre e notti bianche che scandiranno questo primo vero weekend d'estate.

I 10 eventi da non perdere questo weekend:

Al via la 17^ edizione del Medicina Rock Festival che quest’anno si sposta nel grande centro verde che è il Parco delle Mondine di Medicina, trasformato per l’occasione in una bellissima arena naturale per ospitare la grande programmazione musicale di quest'anno.

Venerdì 7 giugno torna la notte più accesa dell'anno a San Lazzaro: una lunga serata fatta di esibizioni, musica dal vivo e balli, truccabimbi e giochi, con l'immancabile gusto dello street food.

Sabato 8 giugno Frankie Hi-Nrg Mc | Faccio la mia cosa alle ore 20:30 all'Oratorio San Filippo Neri per la rassegna "Biogralive LabOratorio di San Filippo Neri 2019". Il pioniere del rap italiano racconta sé stesso e l’hip hop in un monologo fatto di parole e musica. A cavallo tra autobiografia e documentario, con uno stile frizzante e spettacolare, Frankie Hi-Nrg Mc traccia il percorso che lo ha portato a diventare uno dei capiscuola del rap nostrano e – in parallelo – di come a New York è nato nei quartieri più disagiati l’hip hop, la cultura che per alcuni decenni ha invaso tutto il mondo e da cui deriva molta musica contemporanea.