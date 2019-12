Gli eventi da non perdere a Bologna nel weekend dell'Immacolata

E' vero, quest'anno il ponte dell'Immacolata non si fa visto che il festivo cade di domenica: poco male, il weekend del 7 e 8 dicembre resta un momento per rilassarsi e godere di tutti gli eventi che affollano il centro e non solo quello. Tra mercatini di Natale, spettacoli a teatro, concerti nei palazzetti e nei club, mostre e serate la cosa più difficile è decidere cosa fare.

Ecco i 10 eventi da non perdere questo weekend:

Un appuntamento ormai irrinunciabile quello a Palazzo Re Enzo in corrispondenza della Festa dell'Immacolata: fare i regali di Natale in un contesto bellissimo, fra artigiani e creativi, confortati anche dal gusto del food.

l musical con i più grandi successi di Luciano Ligabue e testo originale e regia di Chiara Noschese, dopo aver raccolto grandi consensi di pubblico e critica a Milano, dal 30 novembre sarà in scena nei teatri di tutta Italia! A grande richiesta raddoppia la data di Brescia e si aggiungono due nuove date a Torino. Il 7 e 8 dicembre lo spettacolo è Teatro EuropAuditorium di Bologna.

Venerdì e sabato Elio è al Teatro Celebrazioni con "Il Grigio": la storia di un uomo che, afflitto più da problemi personali che sociali, a un certo punto della sua vita sente il bisogno di allontanarsi da tutto e da tutti. Si ritira così in campagna per stare tranquillo e concentrarsi meglio su di sé e sui propri problemi. La sua ambita solitudine viene però disturbata da un fantomatico topo, "il grigio", che scatenerà nell'uomo incubi e un inesorabile e ironico flusso di coscienza. Falliti i tentativi di catturare il ratto con i metodi tradizionali, il protagonista intraprenderà un lungo duello con l'invisibile nemico che lo porterà a riflettere sulle scelte affettive e morali prese nel tempo. Il topo è forse un fantasma o soltanto una proiezione utile all'uomo nel suo percorso verso l'accettazione di ciò che da lui si differenzia; la battaglia sarà come un rito di accoglienza della propria parte oscura.

Il 7 dicembre Festa degli Elfi e Natale in piazza del Popolo: dalle 16.00 consegna agli elfi delle letterine per Babbo Natale, dalle 17 lancio dei palloncini. Merenda, prodotti artigianali dei forni e delle pasticcerie locali, vin brulé. Per info "Casalecchio Insieme" 329 3712871

Domenica 8 dicembre "A Christmas Welcome" alle ore 18:00 all'Unipol Auditorium "Enea Mazzoli" il tradizionale concerto di Natale a CUBO accoglie il pubblico con la magia dei BSMT Singers, le migliori voci della Bernstein School of Musical Theater - BSMT Bologna, e lo introduce nel periodo più atteso dell’anno. Diretti da Shawna Farrell e Vincenzo Li Causi e accompagnati al pianoforte dal Maestro Maria Galantino, le oltre 40 giovani voci si cimentano in un repertorio tratto dalla tradizione natalizia di alcuni paesi del mondo, dai grandi classici a brani meno conosciuti. Ore 18.00, ingresso libero con prenotazione.

Apre a Fico Eataly World il primo parco divertimenti a tema contadino in Italia. Appuntamento sabato 7 dicembre, all’interno di FICO Eataly World con un’esperienza di puro divertimento per i bambini e le loro famiglie, tra scenografie curate nei minimi dettagli, giostre, animazioni e spettacoli. I biglietti per partecipare all’inaugurazione sono disponibili su www.lunafarm.it.

L'8 dicembre "GranNatale": dalle 15 Camminata dei Babbi Natale nelle vie del centro. A seguire, musiche natalizie, Babbo Natale e i suoi elfi, buffet, concerto gospel, accensione dell'albero e spettacolo per bimbi al TaG. Granarolo dell’Emilia | URP 051 6004111