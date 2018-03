I 12 eventi da non perdere questo weekend

Finalmente è week-end! Un bel fine settimana con la neve che si scioglie lasciando spazio alla musica, a tanto buon teatro, fiere e ottime occasioni per conoscere meglio la nostra splendida città. Se non vi basta il concerto di Cristina D'Avena, non vi accontentate di vedere un cucciolo di dinosauro o ascoltare le "narrazioni cruenti" di Carlo Lucarelli, allora date un'occhiata ai tanti altri appuntamenti che affollallano la nostra agenda.

Ecco gli eventi da non perdere:

1. CRISTINA D'AVENA LIVE CON I GEM BOY

Un live sold-out che arriva sulla scia del grande successo del disco "Duets". Sabato sera l'Estragon si riempie di evengia per il concerto con i Gem Boy. Cristina D'Avena promette qualche sorpresa per l'appuntameto a cui tiene tanto, visto che "gioca in casa".

2. MINERAL SHOW: C'E' ANCHE IL CUCCIOLO DI T-REX

Bologna Mineral Show e Bijoux Expo 2018: l’appuntamento di marzo al Bologna Mineral Show giunge con successo alla 49° edizione nella sede dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. La manifestazione è in continua crescita ed è oggi considerata l’evento di riferimento per la mineralogia in Italia e tra le più rappresentative manifestazioni a livello europeo.

3. FESTA DEL MAIALE A MONGHIDORO

L'11 marzo "Festa del maiale" a Monghidoro. Le squadre di norcini monghidoresi danno prova della loro abilità lungo le strade nel lavorare le carni del maiale: un'occasione uni- ca per poter acquistare direttamente carni freschissime, lavorate sul momento. Tanti momenti di degustazione ed intrattenimento e mercatino dei prodotti tipici e dell'artigianato.

4. "LA STRANA COPPIA"

Claudia Cardinale al Teatro delle Celebrazioni. Dopo l'anteprima al Teatro Augusteo di Napoli, la tournée italiana de La strana coppia di Neil Simon farà tappa al Teatro Il Celebrazioni di Bologna facendo ritornare sul palcoscenico, dopo oltre dieci anni, una tra le più grandi attrici italiane di tutti i tempi, Claudia Cardinale. Lo spettacolo vuole essere un omaggio al recentemente scomparso Pasquale Squitieri, che aveva fortemente creduto in questo progetto. La strana coppia racconta la forza che l'amore ha di unire le persone e sarà messa in scena dall'aiuto-regista prediletto di Squitieri, Antonio Mastellone, attraverso l'utilizzo dei suoi appunti di regia. In scena la versione al femminile della nota pièce teatrale che vedrà recitare insieme una vera "strana coppia" composta da Claudia Cardinale e Ottavia Fusco, i due grandi amori della vita di Pasquale Squitieri, la storica compagna di vita e l'ultima moglie.