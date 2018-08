Ferragosto in città: gli eventi del 15 agosto a Bologna e dintorni

Si fa festa anche in città per il 15 agosto. Bologna resta una città vivace e anche quando tanti bolognesi sono via e gli studenti universitari sono tornati a casa per la pausa estiva il fervore non manca: come trascorrere la giornata o la serata di Ferragosto? Noi qualche proposta ve la facciamo, se organizzate voi festini o barbecue e volete allargare la compagnia fate un fischio! Buon Ferragosto!

Ecco gli eventi da non perdere:

1. Ferragosto al Battiferro: Afrocaribe!

Mercoledì 15 agosto Ferragosto Afrocaribe dalle ore 21:00 al Sostegno del Battiferro: un Ferragosto caliente e pieno di ritmo! Volete passare un Ferragosto davvero speciale? Al Battiferro vi aspettalo scaten ato gruppo Afrocaribe guidato da Sandra, Marc, Jairo e Sar a! Troverete un'atmosfera suggestiva per trascorre una festa a base di SALSA & KIZOMBA con la selezione musicale di Marc & Jairo dj's. Che siate ballerini esperti o neofiti di questi balli, vi possiamo assicurare che vi divertirete a conoscere i passi a inizio serata e ancor di più quando improvviserete, creando combinazioni divertenti con la musica che coinvolgerà anche i più timidi. La serata Afrocaribe di Ferragosto sarà fatta di passione, energia ed interpretazione personale. Ingresso al Battiferro libero con prima consumazione richiesta (€ 5,00)

2. Ferragosto alle Serre dei Giardini Margherita

Mercoledì 15 agosto Ferragosto alle Serre dalle ore 18:00 alle Serre dei Giardini Margherita con set musicale all day long.

Le Serre Dei Giardini Margherita sono sempre aperte! Quando tutto in città si ferma, noi ci siamo a rinfrescarvi la festa con un set musicale all day long: un team di dj e soundscaper riempirà lo spazio d’intense vibrazioni musicali per creare un panorama sonoro che non vi farà rimpiangere la spiaggia. Ingresso libero