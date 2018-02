Festa della donna 2018: gli eventi da non perdere

L'8 marzo è un giorno speciale, al profumo di mimosa. Il giorno dell'anno giusto per concedersi un momento di relax, una serata con le amiche, molto tradizionalmente una festa per sole donne! Cosa offre Bologna per l'8 marzo 2018? Ecco qualche idea...

Serata gusto e meditazione al femminile alle Terme

L'8 marzo 2018 dalle 18.15 ingresso serale in piscina alle Terme di Riolo dalle 18:15 alle 23:00. Telo caldo per il relax a bordo vasca, lezione di Yoga in acqua e cena in accappatoio con buffet ai profumi d'oriente (39,00 euro a persona. Supplemento ingresso Thermarium: 10,00 euro a persona)

I California Dream Men alla Festa della Donna del Giostrà

L'8 Marzo Festa della Donna al Giostrà: California Dream Men & Latin 360 Party. Cena dalle 21 e dalle 23 hot show!

Davide Polazzi Band live

Per chi vuole trascorrere una serata all'insegna della buona musica, c'è l'opzione 8 marzo del Bravo Caffè, il live di Davide Polazzi e della sua band!

Dunk al Locomotiv Club

DUNK + Effe Punto dalle 21.30 al Locomotiv Club. 10 euro | riservato ai soci del circolo con tessera aics 2017-2018



• Ettore Giuradei | voce, chitarra

• Marco Giuradei | tastiere, synth, cori

• Carmelo Pipitone (Marta sui Tubi, O.R.K.) | chitarre

• Luca Ferrari (Verdena) | batteria

(calendario in aggiornamento)