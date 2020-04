Una nuova settimana di quarantena si apre e, mentre si rispettano tutte le disposizioni di sicurezza, i luoghi della cultura continuano a offrire incontri, concerti e spettacoli da seguire online.

Ecco i 10 eventi da non perdere questa settimana:

1. Museo Archeologico e mostra "Etrischi. Viaggio nelle terre di Rasna"

La complessa situazione sanitaria nazionale non permette attualmente di dire quando sarà possibile riaprire la mostra "ETRUSCHI. Viaggio nelle terre dei Rasna", la cui chiusura è prevista per il 24 maggio. E' però possibile vedere, grazie ad un documentario girato da Lepida TV, una presentazione del Museo Civico Archeologico e della mostra ad opera delle archeologhe del Museo Laura Minarini e Marinella Marchesi. IIstituzione Bologna Musei | Museo Civico Archeologico di Bologna ringraziano IBC Emilia-Romgna; Assessorato alla Cultura Regione Emilia Romagna e LepidaScpA che hanno promosso e reso possibile la realizzazione del filmato. Guarda il video su LepidaTV

2. Una commedia al giorno toglie il medico di torno

In streaming su YouTube alcuni tra i migliori spettacoli della Compagnia Teatroaperto. Il Teatro Dehon offre, in streaming su YouTube, la visione di alcuni tra i migliori spettacoli del repertorio della Compagnia, tutti realizzati e messi in scena dalla Compagnia Teatroaperto nell’arco di oltre un trentennio.

Per accedere al canale YouTube del Teatro: Canale YouTube Teatro Dehon

N.B. La direzione si scusa per la scarsa qualità video di alcuni filmati. Essi provengono in parte da versioni digitalizzate di copie analogiche originariamente registrate in Betamax, U-matic o VHS, realizzati per un uso esclusivamente interno alla Compagnia. Nondimeno, ritiene che tale materiale possa risultare interessante, anche e soprattutto quale testimonianza di una metodologia produttiva e di un orientamento artistico in larga parte ancora oggi immutati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

3. The show must go Home

Su FB “un contenitore” multimediale ideato da Teatro degli Angeli e Teatro San Salvatore. The show must go Home è “un contenitore” multimediale su FB dove tutti gli artisti bolognesi e non solo possono aggiungere contenuti come letture, performance musicali, quadri e tanto altro. Un'iniziativa nata dalla collaborazione tra il Teatro degli Angeli e il Teatro San Salvatore per creare un luogo virtuale dove "respirare" arte e cultura, in tutte le sue forme.