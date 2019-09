Capodanno 2020 a Bologna: gli eventi della notte di San Silvestro

Feste e musica in piazza, veglioni, discoteche, teatri e locali: a ognuo il suo Capodanno, soprattutto se si fa cifra tonda. Ecco una carrellata di eventi e di idee per la notte di San Silvestro...

Come ogni anno anche per il 31 dicembre 2019 il Comune di Bologna organizzerà una serata in Piazza Maggiore con musica e spettacoli.

Paolo Cevoli assicura un passaggio danno all'insegna delle risate grazie al suo spettacolo "La sagra famiglia", in scena il 31 dicembre 2019 al Teatro Il Celebrazioni. Genitori e figli, il dramma della nostra epoca: forse però questo problema esisteva già al tempo dei cavernicoli e gli antichi romani, i greci, gli ebrei facevano i compiti ai loro figli?

Il 31 dicembre al TEA Teatro EuropAuditorium lo spettacolo liberamente ispirato dal capolavoro di Steven Spielberg "Ready Player One". Dopo il successo di Alis, applaudito da oltre 175.000 spettatori, LE CIRQUE WORLD'S TOP PERFORMERS, la compagnia formata dai migliori artisti del nouveau cirque e provenienti dal Cirque du Soleil, presenta uno show completamente nuovo e inedito, Tilt.

Tap Factory: uno spettacolo di danza e acrobatica

La sera di San Silvestro all'Arena del Sole. Per l’affezionato appuntamento di Capodanno uno spettacolo di danza e acrobatica nato in Francia ma di produzione inglese, basato sulla tap dance. Ambientato in una struttura industriale, Tap Factory porta in scena otto artisti, virtuosi della danza e delle discipline acrobatiche in un misto esplosivo di hip hop, street dance, musica e percussioni. Un cast incredibilmente generoso che si dona con un’energie positiva ricca di ironia: ritmi potenti e indimenticabili che penetrano e vibrano nei corpi e nelle menti degli spettatori.