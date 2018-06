Bologna cheap: gli eventi gratis di giugno

Il portafogli piange e la voglia di godersi l'estate è tanta? Niente paura, a Bologna, soprattutto in questo periodo dell'anno, i concerti, le serate e gli appuntamenti vari a ingresso gratuito sono tantissimi e dislocati un po' in tutta la città. Si parte alla grande con il concerto de Lo Stato Sociale free in Piazza Maggiore per poi passare in rassegna tutti gli altri eventi imperdibili.

Lo Stato Sociale live in Piazza Maggiore

Martedì 12 giugno sul palco di Piazza Maggiore salirà Lo Stato Sociale, il collettivo musicale bolognese più amato del momento, per un grande concerto gratuito nell’ambito di Bologna Estate 2108, in cui saranno presentati i brani estratti da Primati, il nuovo progetto discografico uscito lo scorso 9 febbraio per Universal Music/Garrincha Dischi. Primati è la prima “raccolta differenziata” della band con i singoli che hanno segnato il percorso del gruppo dall’esordio fino alla partecipazione al Festival di Sanremo e anche gli inediti Fare mattina, Facile feat. Luca Carboni e una nuova versione di Sono così indie. Inoltre, a Bologna, il concerto si arricchisce di uno speciale omaggio a Roberto “Freak” Antoni e di un simpatico momento che, dopo l’esibizione sul palco di Sanremo, vedrà riuniti per una performance live Lo Stato Sociale e il Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano, altra eccellenza musicale della città, cui il Sindaco Virginio Merola ha recentemente conferito il Nettuno d’Oro. Il Piccolo Coro, diretto da Sabrina Simoni, tornerà dunque a cantare con Lo Stato Sociale, come ospite del concerto del 12 giugno. Le 53 piccole voci intoneranno le storiche hit dello Zecchino d'Oro, da "Il Coccodrillo come fa" a "Quarantaquattro gatti", e i successi della 60ª edizione tra cui il brano vincitore, “Una parola Magica”. Non mancherà, infine, il duetto con la band bolognese sulla versione di “Una vita in vacanza” cantata insieme in occasione dell'ultimo Festival di Sanremo.

Bomba Titinka al Parco della Montagnola

Giovedì 14 giugno alle 20:00 appuntamento al Parco della Montagnola – Area palco per il concerto gratuito a cura di Binario 69, Bomba titinka, Elettro Swing Italiano. Bomba Titinka è un progetto musicale che mira a riunire il pubblico internazionale nella fusione tra musica digitale elettronica e swing sofisticato. La band è stata formata da Ludovica Signorelli e Dario Mattoni (contrabbasso e chitarra), provenienti dalla scena underground rock'n'roll e vintage. Con Elektroswing e i nuovi membri della band, Marco Indino alla tromba, il batterista Elijah Sommacal e DJ Bisso, Ludovica e Dario hanno trovato possibilità espressive oltre che una folla di ballerini.