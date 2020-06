I 10 eventi gratis di luglio da non perdere a Bologna

La bellezza di luglio a Bologna parte dal cinema in Piazza Maggiore, l'amatissima rassegna "Sotto le Stelle del Cinema", che neppure l'emergenza Covid ha potuto spegnere. E così, come ogni anno, le serate magiche e assolutamente gratuite sotto lo schermo gigante del Crescentone sono a ingresso gratuito, rispettando le regole imposte per la sicurezza. E poi ci sono

Dal 4 luglio al 1° settembre torna l'amatissimo schermo in Piazza Maggiore. E non solo in Piazza Maggiore. Come già anticipato da tempo e confermato in questi giorni ci sarà uno schermo anche alla Barca, che trasmetterà in contemporanea i film che si vedranno in Piazza Maggiore. Saranno 44 le serate di cinema e ospiti.

Il 4 luglio si parte con il film "Forgotten Front", anticipato da una intro di Alessandro Bergonzoni, il 5 luglio è tempo di una anteprima in arrivo da Cannes, il film giallo "Roubaix, una luce nell'ombra". Il 6 luglio appuntamento con Casinò di Martin Scorsese, il 7 luglio "Cleò, dalle 5 alle 7 di Agnès Varda e a seguire il film di Liliana Cavani "Francesco d'Assisi". La grande novità di quest'anno è che lo schermo di Piazza Maggiore non sarà l'unico: al quartiere Barca (stadio di rugby) un altro maxi schermo proietterà la stessa programmazione per altri 700 spettatori.

Il distretto di DumBO riapre le porte al pubblico e lo fa attingendo alla linfa creativa che nasce dalla collaborazione con alcuni dei più prolifici operatori culturali della città. DumBO Summertime è il contenitore estivo bolognese dedicato ad arte, musica, danza, sport, attività per i bambini, laboratori e cibo di strada gourmet, frutto di una programmazione condivisa tra realtà diverse, ma accomunate nella scelta degli affascinanti spazi post-industriali dell'ex scalo ferroviario come luogo simbolo di un ritorno alla vita sociale e artistica della città. I grandi spazi dell’area di DumBO, un'originale offerta gastronomica e l’accuratezza degli allestimenti realizzati su misura per la struttura rigenerata cuore del progetto (La Baia), candidano DumBO Summertime a fulcro del polleggio dell'estate bolognese, e per giunta ad ingresso gratuito. Da venerdì 3 luglio, fino a fine settembre. L'estate in città non sembra poi così male vista da qui.

Gratuita anche la mostra "Oltre". Uno spazio espositivo di 300 mq. che dal 4 al 23 luglio 2020 ospiterà le opere di artisti contemporanei. Il titolo della mostra è riferito proprio al periodo storico che stiamo attraversando causato dal COVID-19, soprattutto l’arte e gli artisti avranno il compito di risvegliare e spronare gli animi delle persone ad andare "OLTRE". La mostra rappresenterà la voglia di ripartire e rimarrà negli anni come una delle prime manifestazioni artistiche in Italia che avranno toccato questo tema a noi molto vicino.

Artisti in mostra:

Alice Roncarati, Claudia Cantoni, Ernesto Fava, Fabio Castagna, Francesca Schiavoni, Leonardo Ciccarelli, Lorella Ragnatelli, Maria Irene Vairo, Mimmo Scuderi, Nino Bandiera, Paola Bona, Pasquale Fraccalvieri, Patrizia Matera, Roberto Re, Stefania Zini

Presentazione a cura di

Francesca Bogliolo

Location: Galleria Wikiarte Via San Felice 1