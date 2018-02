San Valentino a Bologna: gli eventi più romantici

Il 14 febbraio è la festa degli Innamorati e anche se in molti la trovano "banale", per molti è la serata giusta per celebrare l'amore nel modo che più si addice alla coppia: un concerto, una cena romantica, un laboratorio di cucina, uno spettacolo teatrale...e voi cosa farete?

1. ONE BILLION RISING

One Billion Rising 2018 a Bologna come nel resto del mondo: il 14 febbraio a raccolta un miliardo di persone a ballare e denunciare ogni forma di abuso su donne e bambine. Dalle 17.30 in Piazza San Francesco d'Assisi.

2. AMORE INDIE-POP: BELLE AND SEBASTIAN LIVE

Innamorati del proprio partner e innamorati della musica alzate le antenne: il 14 febbraio suonano all'Estragon i Belle and Sebastian! La band di Glasgow potrebbe essere il regalo di San Valentino giusto...