Le opere di Franco Girondi insinuano nello sguardo la parola 'ricerca'. Come un alchimista discioglie e scompone i diversi materiali alla ricerca della loro sostanza originaria. Per poi ricomporli nuovamente in una sintesi superiore. Solve et coagula.

Come un alchimista filosofo alla ricerca del principio essenziale della vita.



Sabato 24 novembre, ore 17, l'opening della personale dell'artista mantovano, 'Così è la vita. Opere recenti di Franco Girondi', curata dalla dott.ssa Roberta Frabetti, in Galleria Farini Concept, Palazzo Fantuzzi, Bologna, via San Vitale 23/a. Fino al 2 dicembre.

La nuova mostra personale di Franco Girondi è accompagnata da un testo di rara poesia firmato da Roberta Frabetti, curatrice della rassegna e del catalogo edito da Il Rio Edizioni. Il saggio critico parte dal libro di Mario Luzi "Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini" che diventa la chiave di lettura per leggere l’opera recente di Girondi.

