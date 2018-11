Cosmo, stelle e cioccolata: un’avventura cosmica per tutta la famiglia

3a Edizione di Famiglie al museo…fra cosmo, stelle e cioccolata!

FAMIGLIE AL MUSEO…fra COSMO, STELLE E CIOCCOLATA. Cogliere la bellezza della natura attraverso l’arte, la conoscenza e l’esperienza al Museo di Ca’ la Ghironda in via Leonardo da Vinci, 19 – Ponte ronca di Zola Predosa (BO)!

ARTE E NATURA: DA SABATO 17 NOVEMBRE A DOMENICA 16 DICEMBRE a partire dai 3 anni di età

DATE: 17,18,24, 25 novembre – 1,2,8,9,16 dicembre

Al museo, con mamma e papà per un’avventura cosmica all’insegna di tanto fare, inventare e sperimentare…



Ispirati dalla personale pittorica “Cosmo-Polis 2” di Gianni Sevini potrete ammirare più di 50 opere con tantissime tele inedite che raccontano la bellezza del cosmo attraverso lo sguardo e le visioni di un artista contemporaneo.



Le OPERE DI LORENZA MIGNOLI e DI VANNA MODELLI a cui si rifà il LABORATORIO DI CERAMICA SPERIMENTALE



MOSTRA DIDATTICA SULL’ARTIGIANATO DEL LEGNO E DELLA FALEGNAMERIA collegato con il LABORATORIO esperenziale di STELLE, LUNA E COMETE “A BOTTEGA DA GEPPETTO”, creazioni di DOMENICO ANNIBALI



A BOTTEGA DA GEPPETTO: GHIRLANDE DI STELLE, TRAFORO E SPICCHI DI LUNA…

“Da un’attività artigianale di falegnameria a conduzione familiare, viene presentata la testimonianza, a distanza di tanti anni oramai dalla sua chiusura, di un laboratorio di falegnameria “Mobili Annibali” grazie a uno fra gli ultimi dei suoi discendenti Domenico Annibali che, nonostante il proprio impegno in altri ambiti professionali estranei al settore, ripropone come si riesca a conservare amori e tecniche del “lavoro” artigianale di una volta sull’oggettistica e sulle figure della natura, attività che testimoniano in memoria del passato le capacità, le doti di ricerca e di prestazione. Un omaggio al libero “linguaggio delle passioni” che scopriremo insieme al suo autore, portavoce dell’antica abilità nel lavoro del legno.” il Direttore Vittorio Spampinato



Ecco cosa troverete in mostra:

METEORITE TATTILE proveniente dal Museo del Cielo e della Terra di San Giovanni in Persiceto (BO), collezione privata di Romano Serra. Si tratta di una Meteorite del tipo Aerolite

E’ una meteorite prevalentemente rocciosa, del tipo “Condrite Ordinaria”. Il nome “condrite” deriva dalla particolare struttura della roccia, costituita in gran parte da microscopiche o millimetriche sferulette di roccia e metallo libero. E’ un sasso cosmico di circa 4,5 miliardi di anni di età. La meteorite recuperata nel 2000 cadde nei deserti del sud Marocco probabilmente un migliaio di anni fa. E’ una roccia cosmica costituita da oltre l’85% di silicati (ferro, magnesio, ecc.) ed il 15% di metallo, quasi completamente ferro e nichel. In superficie mostra traccia di crosta di fusione e “regmaglipti” ( fossette caratteristiche) dovute al passaggio in atmosfera che ha solcato a circa 80 mila chilometri orari.



VETRO DI LUNA (SELENITE) CON POSTAZIONE SELFIE PER IMMORTALARE IN UN CLICK LA VISUALE CHE AVEVANO GLI ANTICHI ROMANI GUARDANDO ATTRAVERSO QUELLA CHE PENSAVANO ESSERE VETRO PROVENIENTE DALLA LUNA- INSTALLAZIONE A CURA DI MUSEO DEI BOTROIDI DI PIANORO E DEL MUSEO TOLOMEO DELL’ISTITUTO DEI CECI FRANCESCO CAVAZZA + METEORITE TATTILE + MINERALI ROCCE ED ELEMENTI DI CUI E’ COMPOSTA UNA METEORITE



MISSIONE SPECIALE PROGRAMMA APOLLO: cimeli e testimonianze della Missione Apollo con visione ad occhio nudo e al microscopio della regolite lunare riproduzione dai laboratori NASA – IN MOSTRA LE DOMENICHE 2,9 e 16 Dicembre



> ATTIVITA’-LABORATORI: DAI 3 ANNI DI ETA’ OVER 99



1) ACCOMPAGNAMENTO DIDATTICO:

MOSTRA D’ARTE COSMO- POLIS, ALLA METEORITE TATTILE E ALLA PIETRA DI LUNA, oltre, quando in calendario i cimeli e le testimonianze del Programma Apollo – DURATA CIRCA 30’



2) SPETTACOLO NEL PLANETARIO:

VIAGGIO NELLO SPAZIO ADDENTRANDOSI NELLA CUPOLA GONFIABILE DEL PLANETARIO – DURATA CIRCA 40’

Mattina 10,00 11,00 12,00 13,00 – Pomeriggio 14,30 15,30 16,30 17,30

LABORATORI COSMICI:☄

1) A BOTTEGA DA GEPPETTO:

Laboratorio del legno, in cui REALIZZARE variopinte e glitterate GHIRLANDE NATALIZIE, STELLE E SPICCHI DI LUNA CON LA TECNICA DEL TRAFORO – DURATA CIRCA 1h – 10,00 11,30 14,30 16,00 17,30



2) MUCCA MOKA E I PIANETI DI CIOCCOLATA:

UNA LETTURA MORBIDA E ANIMATA RACCONTA LE AVVENTURE DI MUCCA MOKA E DELLA CIOCCOLATA!

SEGUE LABORATORIO DEL GUSTO IN CUI REALIZZARE SPAZIALI PIANETI DI CIOCCOLATA CON AGGIUNTA DI PRALINE E DI ZUCCHERO DI STELLE! – DURATA CIRCA 1h ora 15,00 – 16,00 – 17,00

la lettura animata è a cura di Martina Pizziconi – Ambaradan Teatro



3) CONTO UN COSMO DI PECORELLE: Realizzare un morbido Quadro-Lana ispirato al Cosmo. Con vello naturale di lana di pecora, filati, strass, glitter, spille e fantasia, creare un’opera da mettere in cornice, grazie anche all’uso di sapone e di acqua profumata all’aroma di cannella e di mandarino. Un laboratorio “coccoloso”, rilassante e “profumoso” dai risvolti fantacognitivi e creativi. dal 25 novembre la Domenica mattina orario 10,00 11,00 12,00



4) CIOCCO-QUADRO COSMICO: Dipingere e reinterpretare il Cosmo con l’utilizzo della Cioccolata e dei suoi inseparabili amici di golosità: cacao, zucchero, caramelle gommose, zucchero vanigliato dai colori assortiti, sciroppi alla menta, mandarino, fragola e arancia, girelle, nutella e nuvole di zucchero filato. Un divertentissimo e gustosissimo laboratorio artistico-espressivo dai risvolti plurisensoriali e fantacognitivi. Dalla materia oscura, alla luce, ai pianeti, fino alle nebulose ed infine alla Via Lattea! Un cosmo da realizzare, un cosmo da assaggiare, un cosmo da annusare, un cosmo da colorare! Un cosmo goloso da mettere in cornice! – DURATA CIRCA 1h – Sabato pomeriggio 14,30 15,30 16,30 17,30 la Domenica tutta la giornata compresa la mattina 10,00 11,00 12,00



5) CIONDOLI DI LUNA, FRAMMENTI DI COSMO E POLVERE DI STELLE: Decorare ciondoli, collane e oggetti materici ispirati al Cosmo, utilizzando la tecnica della ceramica e della ceramica Raku, sperimentando anche diversi materiali ed elementi: vetri, cristalline e granulati refrattari. Un’esperienza artistico-espressiva rara ed originale, in cui scoprire la bellezza della materia attraverso la trasformazione degli elementi; un’alchimia complessa di pigmenti, materiali, gestualità, fantasia e caso, in cui il risultato finale è in sintesi una complice amicizia fra il gesto di chi dipinge e la natura, con i suoi quattro elementi. DURATA CIRCA 1h + attesa di circa 45’ per la cottura degli elaborati – 1 dicembre 15,00 16,00 – il 16 dicembre ore 10,00 11,00 12,00 15,00 16,00 (Escluso il 17 Novembre)

———————–

PREZZI: SOLO INGRESSO AL MUSEO, AL PARCO DI SCULTURE E ALLE MOSTRE SUL COSMO E ALLA METEORITE TATTILE – NO ATTIVITA’ € 4,00 ADULTI E BAMBINI OVER 3 ANNI

SPETTACOLO NEL PLANETARIO € 8,00 PER ADULTO E BAMBINO (DAI 3 ANNI)

incluso nel prezzo l’ingresso al museo, al parco di sculture e alle mostre sul cosmo e alla meteorite tattile e ad altre esposizioni in programma

1 LABORATORIO A SCELTA FRA QUELLI PROPOSTI NELLA PROGRAMMAZIONE € 12,00 KIT PER BAMBINO O ADULTO

incluso nel prezzo l’ingresso al museo, al parco di sculture e alle mostre sul cosmo e alla meteorite tattile e ad altre esposizioni in programma

PER I NON VEDENTI GRATUITO L’INGRESSO AL MUSEO, LA VISITA AL PARCO E L’SPERIENZA DELLA METEORITE TATTILE E DEL VETRO DI LUNA

TUTTI I PERCORSI SONO SU PRENOTAZIONE.



PER INFORMAZIONI E PER CHIEDERE LA DISPONIBILITA’ TEL. 051.757419 – iscrizioni@ghironda.it

> PER TUTTI I BAMBINI: ANIMAZIONI ITINERANTI CON TRUCCABIMBI COSMICI E SPADE LASER ANGOLO GIOCO DI ATTESA



16 DICEMBRE – SPECIALE NATALE! TRA UNA STELLA, UN PIANETA E UNA TAZZA DI CIOCCOLATA….INCONTRA BABBO NATALE !

