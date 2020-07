Bologna ha riaperto la strada agli show post-lockdown: “Emozionante e dura da organizzare. Il tempo ci era contro“

"Il pubblico era in astinenza da spettacolo dal vivo. Neppure la pioggia è riuscita ad allontanarli dal palco. Sono rimasti tutti lì, seduti sulle loro poltrone distanziate fino alla fine": Giovanni Gandolfi, Michele Giuliani e Gabriele Ciampichetti raccontano la rassegna "Sunshine Superheroes" del Locomotiv Club, che si è chiusa con dieci serate sold-out su tredici totali lo scorso sabato sera al dopo lavoro ferroviario. Una rassegna che hanno fortemente voluto e che li ha impegnati come non mai, visto che è cominciata il proprio il primo giorno utile per i live post-Coronavirus, il 15 giugno così come da ordinanza regionale.

Qual è stata la cosa più difficile? "Siamo stati praticamente i primi a suonare in Italia dopo il lockdown. Il tempo è stato un fattore determinante sia dal punto di vista dell'anticipo e della velocità con cui abbiamo dovuto lavorare che dal punto di vista metereologico. Quella del 15 giugno è stata una serata simbolica perché coincideva con l'entrata in vigore dell'ordinanza che ripristinava gli spettacoli dal vivo. E pioveva. E' stata una data molto emozionante perchè tutti erano emozionati: gli artisti tutti sul palco per la prima vlta dopo l'emergenza e gli spettatori, arrivati anche da Lombardia, Veneto e addirittura dal Lazio con una incredibile voglia di musica live".

Come è andata dunque la serata d'esordio? Come si è comportato il pubblico e quali problemi avete riscontrato nel rispetto delle nuove disposizioni di sicurezza come il distanziamento? "Nessuno si sentiva pronto, nessuno aveva provato se non a distanza e c'erano tantissimi dubbi che ci attanagliavano: partecipare a questa rassegna è stato un po' un atto di eroismo, ma la serata è andata benissimo nonostante il maltempo. Gli artisti hanno accettato di salire sul nostro palco così presto e con varie incognite anche in luce del rapporto di fiducia e amicizia che si è ormai instaurato fra noi...con il pubblico è andato tutto liscio con i posti limitati, il distanziamento di due sedie e la prenotazione con autocertificazione (segnalazioni dei congiunti). Naturalmente il numero dei biglietti si è ridotto notevolmente: da 2000 a 800 sedute".

Qual era lo stato d'animo degli spettatori? "Erano entusiasti ed era evidente quanto non vedessero l'ora di assistere a un concerto dal vivo. Così come gli artisti di risalire sul palco. La prima serata è stata molto intensa ed emozionante, il brutto tempo non l'ha rovinata, anzi...".

Da tutto quello che abbiamo vissuto, in relazione al settore della musica e degli spettacoli live, c'è qualcosa che ha portato un arricchimento? "L'insegnamento che possiamo aver tratto da questa esperienza è forse la lezione legata alla contrattazione con i manager, le agenzie e i musicisti/attori. Abbiamo avvertito un rapporto molto sincero tra organizzatori e artisti proprio adesso che stiamo vivendo un grosso cambiamento economico: chi ha accettato di salire sul palco ed esibirsi lo ha fatto in modo consapevole rispetto alla crisi in atto e all'abbassamento dei budget".

Zerocalcare sul palco del Locomotiv Club

La rassegna "Sunshine Superheroes" si è chiusa in bellezza: quando ci rivedremo? "C'è un grande punto interrogativo rispatto al Locomotiv Club versione al chiuso. Per quanto riguarda l'arena, ci vediamo a settembre con Tutto Molto Bello".