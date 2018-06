Covo Summer, concerti estivi al Cortile del Casalone

Inaugura il 7 giugno la terza edizione di Covo Summer, la manifestazione estiva di musica e appuntamenti organizzata dal Covo Club nella suggestiva cornice del Cortile del Casalone, proprio sotto lo storico locale di Viale Zagabria 1, nel bellissimo cortile-giardino con un caratteristico pozzo al centro.

La maggior parte dei concerti prevede un biglietto d'ingresso, ma ci saranno anche serate con ingresso ad offerta libera.

Per sottolineare l'attenzione alla posizione e alla storia del Casalone, l'ingresso ai concerti per i residenti della zona, identificata col nome di San Donnino, sarà gratuito, esibendo un documento che ne attesti l'indirizzo.

Viene riproposta la bella esperienza dei "charity projects" che attraverso la musica permettono di aiutare progetti di ricerca bisognosi di supporto. Ritorna quindi "WOMEN FOR AIRC" : la collaborazione con AIRC – Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro - Comitato Emilia-Romagna e Semm Music Store e il suo progetto "Music for life" ideato per sensibilizzare il pubblico femminile sull’importanza della ricerca scientifica e della prevenzione oncologica in occasione di eventi legati alla donna nelle discipline dell’arte, della cultura e dell’intrattenimento.

Gli appuntamenti saranno due: Verano il 13 giugno e Maria Antonietta il 27 giugno. Novità di questa edizione: due appuntamenti di "stand up comedy ": Saverio Raimondo il 23 giugno e Lo Sgargabonzi il 30 giugno. Di seguito il programma dettagliato del mese di giugno.

Il programma:



07/06/18 - INAUGURAZIONE! Fantastic Negrito ore 21.00

prevendita: 15€ +ddp / TicketOne / VivaTicket

alla porta: 18€

Fantastic Negrito vincitore del Grammy nel 2017 Best Contemporary Blues Album, arriva al Covo Club per presentare il

bellissimo disco "The Last Days of Oakland".

Fantastic Negrito è l’essenza e la verità dell’essere umano raccontata sotto forma di black music. Ogni canzone è la

storia di questo musicista di Oakland che ha vissuto la possibilità di avere un contratto milionario con una major, ma ha

deciso di mollare tutto. Un musicista che è sopravvissuto a un terrificante incidente d’auto e, dopo un coma di quattro

settimane, è come una fenice pronta a risorgere. Fantastic Negrito ha incantato tutti durante gli opening dei concerti di

Chris Cornell e durante i suoi primi act da headliner. La sua musica mette in risalto la prudenza e lo spazio, tra slide

guitar, batteria e pianoforte. Piuttosto che rivisitare i suoi modelli, Fantastic Negrito lascia intatti Lead Belly e Skip James

e costruisce con loro un ponte verso un suono moderno con loops e samples dei suoi strumenti live.

09/06/18

THE HAMMER one night of lights, sound and visions from Marcello Albano and his friends

In ricordo di Marcello Albano uno dei fondatori del Casalone

ore 21.00

ingresso ad offferta libera

I gruppi dove ha suonato: The New Velvet Underground Revisited (nos otros)

Pin Pong (elettronica/musica concreta)

Border. (occhio che il punto fa parte del nome, elettronica/EBM)

The Stupid Set (sperimentazione musicale anni ’80)

13/06/18

Verano

ore 21.00

Ingresso: 8€

Appuntamento “Women for AIRC” la collaborazione con AIRC – Associazione Italiana per la Ricerca

sul Cancro - Comitato Emilia-Romagna e Semm Music Store, per sensibilizzare il pubblico più giovane

sull'importanza della ricerca scientifica e della prevenzione oncologica.

Verano arriva al Covo Summer per presentare il primo disco “Panorama” uscito per 42 Records e prodotto da

Colapesce. Il concerto fa parte della rassegna “Women for AIRC” che ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico femminile

sull’importanza della ricerca scientifica e della prevenzione oncologica.



15/06/18

Inoki Ness, Dj Zarra, Capo 9th

ore 21.00

Ingresso: 10€

Fabiano Ballarin, meglio noto con gli pseudonimi Inoki, Inoki Ness o InoKing (Roma, 2 ottobre 1979), è un rapper e

writer italiano. Il suo nickname "Inoki" deriva dalla sua vecchia tag "Enok" ispirata all'apocrifo personaggio dell'antico

testamento Enoch; Ki simboleggia nella cultura orientale l'energia, mentre "Ness" simboleggia in lingua araba la

collettività e in lingua inglese l'espansione.

A Bologna, sua città adottiva, il primo sodalizio con il breaker e rapper Gianni KG ed il writer Paniko. Con loro costituisce

la Porzione Massiccia Crew (PMC), collettivo hip hop bolognese che raccoglie un buon numero di artisti.

Durante il 2011 Inoki partecipa all'album Profondo rosso e al tour degli Assalti Frontali. Nello stesso anno pubblica il

mixtape Flusso di coscienza e fonda l'etichetta discografica indipendente Rap Pirata.

Il 25 dicembre 2016 pubblica il mixtape autoprodotto Basso profilo - The Mixtape e nel gennaio 2018 appare sulla

traccia Blood a Blood dell'album Don di Vacca.

21/06/18

Selton

ore 21.00

Ingresso: 12€ +d.p. su Ticketone

I SELTON tornano live con “MANIFESTO TROPICALE SUMMER TOUR”, 15 date nei principali festival italiani. Un ritorno

atteso quello della band italo-brasiliana, dopo il successo dell’album “MANIFESTO TROPICALE” (Universal Music),

prodotto da Tommaso Colliva e segnalato tra i migliori 20 album del 2017 secondo la speciale classifica di fine anno di

Rolling Stone. Il loro sound originale mescola pop e tropicalismo, l’italiano al portoghese e l’inglese, storie girovaghe e

luoghi indecifrabili senza posti di frontiera.

Covo Comedy presenta: Saverio Raimondo

23/06/18

ore 21.00

Ingresso: 10€

Roma, 1984. È un ansioso contemporaneo. Vive tra smartphone, pornografia, terrorismo globale, crisi di qualunque

cosa, mille preoccupazioni della vita quotidiana. Ma ha un super potere, un sesto senso: quello dell’umorismo.

Nonostante la gravità delle situazioni, non riesce a prenderle sul serio. Ridicolizza qualunque cosa, a cominciare da se

stesso (la sua vita privata, le sue paure, il suo corpo); fa ironia su tutto (i soldi, il sesso, il cibo). Un satiro dei tempi

moderni, che offre al pubblico un cocktail di satira feroce, humour surreale, comicità demenziale, paradossi e oscenità

nel suo tipico stile “unplugged”.

27/06/18

Maria Antonietta

ore 21.00

Ingresso: 13€

Appuntamento “Women for AIRC” la collaborazione con AIRC – Associazione Italiana per la Ricerca

sul Cancro - Comitato Emilia-Romagna e Semm Music Store, per sensibilizzare il pubblico più giovane

sull'importanza della ricerca scientifica e della prevenzione oncologica.

Maria Antonietta al secolo Letizia Cesarini, è una cantautrice nata a Pesaro nel 1987. Innamorata del regno animale e

vegetale e appassionata di studi di genere, di arte medievale, di poesia e teologia cerca di far quadrare tutte le sue

passioni, il che è come costruire una cattedrale, difficile.

Presenta il dal vivo il nuovo e terzo album “Deluderti” prodotto assieme a Giovanni Imparato (Colombre) e per alcuni

brani con la collaborazione di Tommaso Colliva e Fabio Grande, che ha lo anche mixato.



29/06/18

Santii

ore 21.00

Ingresso: 7€

SANTII è un progetto artistico e musicale ideato da Miki e Alex, due artisti italiani che avevano collaborato insieme a

diversi progetti, tra cui la band M+A (selezionata come una delle migliori novità del 2014 dal The Guardian).

Nato in UK durante sessioni notturne di registrazione divise tra Tyleyard Studio (Mark Ronson) e Dean St. Studio, SANTII

si basa sull’idea di creare un mondo multimediale composto da collaborazioni con artisti provenienti da tutto il mondo,

direzione di video-film, creazione contenuti visuali che saranno parte di un magazine, tutti connessi allo stesso centro di

gravità. Il nome della band e il nome dei dischi saranno sempre identici: SANTII, che verrà declinato diversamente nel

tempo. Come per le serie TV, ogni album sarà una stagione.

30/06/18

Covo Comedy presenta: Lo Sgargabonzi

ore 21.00

Ingresso: 7€

Per la prima volta a Bologna, lo Sgargabonzi porta al Covo la propria emanazione live, in uno spettacolo satirico che sta

cambiando l’Italia in peggio.

Un bastimento carico di storie ai confini della decenza, personaggi grotteschi, umorismo nero pece ed esagerazioni che

vanno sempre a finire male.

Solo per coppie scambiste, grandi ustionati e chiunque altro.

E’ gradito l’abito scuro e l’autoarticolato Bo-Frost.

Ampio parcheggio totalmente mentale.

Moderato rischio di pigliarsi qualche ceffone.

Possibilità di farsi la dialisi durante la serata fosse anche solo per provarla.

Possibilità di farsi due giovani messicane sordocieche nel retro-foyer.

Buffet per tutti, tra cui un tritato di siringhe con besciamella e capperi.

Tucani, tanti tucani.

In regalo Volvo per tutti (massimo 2 a testa).