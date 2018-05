Crazyrun 2018, il divertimento parte da Bologna

Conto alla rovescia per Crazyrun, un'avventura della durata di 2 giorni che si svolge attraverso un percorso di regolarità a tappe e che parte proprio da Bologna.

In un mondo dove tutto è perfettamente regimato da naviga-tori GPS ed agende elettroniche, Crazyrun si pone l'obiettivo di riportare i partecipanti a vivere emozioni dimenticate come, semplicemente, perdersi.

Lo staff infatti fornisce soltanto l’indirizzo di partenza e, di volta in volta, gli indizi necessari per raggiungere i successivi checkpoint. Ai partecipanti è demandato il compito di deci-frare l'indizio fornito e scegliere il tragitto per raggiungere il successivo checkpoint.

Quest'anno ci saranno 5 prove il sabato e 5 prove la domeni-ca. In passato sono stati tanti i partecipanti che hanno stupito spettatori e giuria con i loro travestimenti eccentrici, tra gli altri: i possessori di una Bentley Le Mans del 1929 travestiti da vichinghi, una Porsche Carrera GT con adesivi dei Flin-stones travestiti da Fred e Wilma oltre a molti altri.



L’EDIZIONE 2018

La partenza all'Admiral Park Hotel di Bologna (Zola Predosa) sarà alle 9:30 di sabato 12 Maggio

L’arrivo, a Firenze, a Piazzale Michelangelo, domenica 13 maggio a partire dalle 14.