Crepuscolo in arte e picnic, tutti i mercoledì di luglio

“Crepuscolo in Arte e Picnic”

Consigliato dai 3 anni di età

Bambini e Famiglie nei panni di artisti impressionisti per catturare sulla tela impressioni di luce e di emozioni…

Ritornano gli appuntamenti per i bambini e le famiglie da vivere a Luglio nella suggestiva cornice del Parco di Sculture di Ca’ la Ghironda in Via leonardo da Vinci, 19 – Ponte Ronca di Zola Predosa (BO).



QUANDO? I mercoledì di Luglio 4 11 18 25

ORARIO? dalle 18,30 sino a sera con picnic sul prato



– Accoglienza con narrazione animata sul tema della luce dell’impressionismo e della bellezza naturale che ci circonda, segue percorso di visita fra Arte e Natura ;

– Atelier di Pittura su cavalletto da pittore, tavolozza, colori e pennelli.

Per tutti possibilità di cenare all’ombra degli alberi o sui prati che profumano di erba appena tagliata, chiunque potrà vivere un’opportunità unica per riscoprire un’esperienza all’aperto amata dai bambini. In loco potrete trovare bibite e snack vari oppure potete portare da casa un cestino o sacco con le cose che più gradite.

Durata del percorso da 2h

COSTO: € 12,00 bambini con kit laboratoriale; € 4,00 adulti /bambini no kit laboratoriale solo ingresso;



COME ISCRIVERSI: Attività a numero chiuso di partecipanti, su prenotazione 051.757419



Nota bene In caso di maltempo le attività al museo, saranno annullate.