"Al crepuscolo, i poeti": pomeriggio di poesia al Teatro Ridotto

Un pomeriggio all’insegna della poesia con i poeti del territorio che interpreteranno i loro scritti, musica, letture, pittura, arte, nella meravigliosa cornice dell’Orto dei frutti dimenticati.

Nell’Orto dei Frutti Dimenticati sono a dimora trenta alberi da frutto, numerose erbe aromatiche e cespugli di frutti di bosco.

In questo suggestivo luogo retrostante alla “Casa delle culture e teatri” tanti bei frutti profumati, dai colori caldi e dal sapore antico, accompagneranno i colori delle pitture, melodie, parole, suoni conferendone una percezione più suggestiva e piacevole per un pubblico di tutte le età.

Un pomeriggio alternativo, coinvolgente che sarà raccontato da poeti, artisti, musicisti del territorio, rendendo viva l’arte in tutte le sue sfaccettature, il tutto incorniciato da questo ambiente caloroso e variopinto. Natura e arte si incontrano, integrandosi con armonia e regalando emozioni a 360°, nel quale gli artisti possono esprimersi e gli spettatori sentirsi piacevolmente al proprio agio.