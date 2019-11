Cresciamo insieme: giovani musicisti per la prematurità

Domenica 17 novembre 2019 presso il Teatro Celebrazioni di Bologna si terrà un concerto in occasione della Giornata Mondiale della Prematurità organizzato dall'Associazione Cucciolo a cui andrà l'intero ricavato.

Il concerto prevede la partecipazione di giovani studenti di musica, dalle scuole elementari al Conservatorio, che eseguiranno musiche di F.Chopin, P.de Sarasate, G. Gershwin, H. Arlen, D. Ellington, T. Visioli, A. Sparagna, L. Bernstein e A. Piazzolla, esibendosi in un programma ricco e variegato che spazia da pagine brillanti e virtuosistiche di musica classica, a brani celebri come Over the Rainbow, Summertime, Libertango, accanto a miscellanee musicali per grandi e piccini, dai temi dei film di Walt Disney al genere jazz e rock.

Si alterneranno sul palco formazioni diverse - solisti di pianoforte, violino e voce; un coro di bambini e un’orchestra di oltre 50 ragazzi, rappresentanti diverse scuole ed istituzioni musicali: Istituto Comprensivo n.2 di San Lazzaro di Savena (Orchestra Fenjce), Liceo Musicale “Lucio Dalla” di Bologna, Opera School, Scuola Primaria “Filippo Mordani” di Ravenna (coro Libere Note), Conservatorio G.B. Martini di Bologna, Istituto Superiore di Studi Musicali “A. Peri – C.Merulo” di Reggio Emilia e l’Associazione “Il Jazz va a scuola”. Per l’occasione la Direttrice d’orchestra Nicoletta Conti, attiva in campo internazionale sia nella produzione operistica che in quella sinfonica, vincitrice di numerosi e prestigiosi riconoscimenti e docente del Conservatorio di Bologna, si è generosamente prestata a guidare l’orchestra “Fenjce” dell’IC2 di San Lazzaro di Savena, cui si aggiungono alcuni allievi violinisti del Liceo musicale “L. Dalla”.

Il Cucciolo è un'associazione di volontariato che supporta l’Unità Operativa di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del Policlinico S.Orsola di Bologna per assicurare ai neonati prematuri la migliore assistenza possibile e offrire supporto materiale e psicologico ai genitori dei piccoli. Inoltre coordina la comunità di volontarie Coccolandia® che si occupa di coccolare bambini ricoverati che per le ragioni più varie non possono momentaneamente ricevere cure parentali e fare in modo quindi che non restino mai soli.

Sarà una occasione per ringraziare tutto il personale medico e infermieristico dei due reparti dello splendido lavoro che svolgono tutti i giorni di tutto l'anno per curare e far crescere in salute piccoli fragili neonati.

Ospite d'eccezione: Saul Nanni che interverrà con una testimonianza sull’attività di volontariato. Presenta Emanuela Merlo.

PROGRAMMA



F. Chopin

Polacca op. 26 n. 2

Francesco Savoi Colombis, pianoforte



P. de Sarasate

Introduzione e Tarantella p. 43

Federica Giani, violino

Francesco Savoi Colombis, pianoforte



G. Gershwin

Summertime

H. Arlen

Over the rainbow

Letizia Bertoldi, soprano

Francesco Savoi Colombis, pianoforte



Medley da: D. Ellington, Diga Diga; T. Visioli, Filastrocca dell'altro ieri; D. Ellington, I Don't mean a thing

D. Ellington

Come Sunday

A. Sparagna

Viene suonno (Ninna nanna popolare)

Coro “Libere note” della Scuola Primaria “Filippo Mordani” di Ravenna

Direttore: Catia Gori



L. Bernstein

Da Peter Pan:

Who Am I

Peter, Peter

Dream with me

Flavia Abate, soprano

Mario Massimo Forte, pianoforte



Medley Disneyana (arr. M. Fabbri)

Medley La Vita è bella (arr. B. Labanca e A. Quaranta)

Medley Fenjce Rock Suite (arr. B. Labanca)



A. Piazzolla

Libertango

Orchestra Fenjce dell’IC2 di San Lazzaro di Savena

Nicoletta Conti direttore