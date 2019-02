Crevalcore e le rievocazioni storiche: tutte le date degli eventi

Crevalcore diventa sempre di più un punto di riferimento nazionale delle rievocazioni storiche. È stato presentato il calendario 2019 che prevede infatti ben sei appuntamenti di rilievo da marzo a settembre. Questo il programma completo:



3 marzo, STAGE DI SCHERMA STORICA. In collaborazione con l'Associazione La Cinquedea, al Castello dei Ronchi di Crevalcore.



7 aprile, LE VIE DEL TEMPO. Raduno multi epoca dal VI secolo a.C. alla seconda guerra mondiale: 260 rievocatori, tavoli didattici, mercato rievocativo, musiche medievali, gran ballo dell'800, stand gastronomico nel Centro storico di Crevalcore.



4 e 5 maggio, QUATTRO PASSI NEL MEDIOEVO. Accampamento medioevale, duelli, battaglie, musica, giullare, rapaci (sabato mattina visite didattiche delle scuole), stand gastronomico al Castello dei Ronchi di Crevalcore.

(4 Passi nel medioevo fa parte del calendario delle manifestazioni storiche della Regione Emilia-Romagna).



18 e 19 maggio, RITORNO ALL'ANTICO EVO. Accampamento del V secolo a.C., momenti di vita quotidiana, duelli, battaglie, musica, la vita in un periodo lontanissimo della nostra storia al Castello dei Ronchi di Crevalcore.



8 e 9 giugno, RONCHI 1643 "REGGIMENTO STRASSOLDO. IL RADUNO". Raduno del reggimento italiano del 1600, addestramenti, accampamento, duelli, battaglie, stand gastronomico (il pubblico pranza e cena insieme ai rievocatori) al Castello dei Ronchi di Crevalcore.



21 settembre, "FUOCO ALLE POLVERI". Addestramento, approfondimenti con esperti sulla sicurezza e l'utilizzo delle armi ad avancarica portatili durante le rievocazioni, al Castello dei Ronchi di Crevalcore.



Gli eventi sono organizzati dall'Associazione I Sempar in Baraca in collaborazione con il comune di Crevalcore.