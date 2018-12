Crinali incontra Banditaliana e Caro Maver

Crinali - Luoghi di Incontro



Venerdì 7 dicembre – Banditaliana e Carlo Maver

ore 21.00 @ Teatro Comunale di Marzabotto - Bo



La rassegna Crinali - Luoghi di Incontro ritorna con tre eventi conclusivi, che coinvolgeranno alcuni dei musicisti che sono già stati protagonisti delle iniziative musicali e dei laboratori che si sono svolti nei mesi passati nei Comuni dell'Appennino bolognese.



Il primo evento vedrà l'incontro tra la World Music di Banditaliana (Riccardo Tesi - organetto diatonico; Maurizio Geri - chitarra e voce; Claudio Carboni – sax; Gigi Biolcati - percussioni, voce) e il bandoneon di Carlo Maver.

Il concerto si terrà presso il Teatro Comunale di Marzabotto, venerdì 7 dicembre alle ore 21.00 (è gradita l’iscrizione a info@progettocrinali.it.)



Banditaliana è un quartetto che nasce nel 1992 da una felice intuizione di Riccardo Tesi, ed oggi costituisce uno dei gruppi italiani di World Music più noti a livello internazionale. Composizioni originali, virtuosismi strumentali, preziosi incastri ritmici ed arrangiamenti raffinati rappresentano la cifra stilistica del gruppo che, con la sua musica senza frontiere in cui fonde forme e riti della tradizione toscana, profumi mediterranei, improvvisazioni jazz e canzone d’autore, ha incantato le platee dei più importanti folk and world festival mondiali.



Carlo Maver è un virtuoso del bandoneon, strumento simbolo della tradizione argentina, di cui ne ha esteso l’uso in contesti che spaziano dal Jazz, alla World Music, alla musica di ricerca. Dal 2008, Maver cura la direzione artistica del festival ecologico-musicale “Eco della Musica” organizzato dall’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese.



Prima del concerto:

L’Appennino delle idee: letture di estratti dalla pubblicazione “Tutta la vita in un foglio. Memorie di richiedenti asilo”.