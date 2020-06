"Crinali": musicisti, narratori e artisti da incontrare "a sorpresa" lungo l'Appennino

Crinali è un macro contenitore di eventi, in programma dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 e coinvolge tutte le Unioni dei Comuni dell’Appennino bolognese.Crinali è una rinnovata proposta turistica per riscoprire il nostro Appennino con al centro dell’attenzione il paesaggio, le emergenze naturali e culturali del territorio “utilizzando” la generosità di tanti testimonial che appariranno a sorpresa nel corso dei singoli eventi.



Crinali si rivolge prevalentemente al turismo di prossimità, in particolare emiliano e toscano. Il progetto nasce in collaborazione con Destinazione turistica Bologna metropolitana e Assessorato alla Cultura e Paesaggio della Regione Emilia-Romagna. Per Crinali sono state attivate collaborazioni con la cordata che gestisce eXtraBo, coordinata da Appennino Slow e Bologna Welcome.

Perché fino a dicembre?

Nelle nostre montagne l’autunno è un periodo meraviglioso, i colori variegati si trovano solo qui, perché nei nostri boschi ci sono i grandi giganti, i faggi, e soprattutto i castagni, che già in altri periodi bui della storia di queste zone hanno salvato la gente della montagna.

Il programma

Come si svolge Crinali?

I camminatori lungo i percorsi incontreranno senza preavviso musicisti, narratori e in generale artisti che si esibiranno al loro passaggio. Questi artisti e testimonial, provenienti da vari ambiti espressivi, appariranno improvvisamente, quando il camminatore arriverà in una radura o in uno spazio suggestivo dell’itinerario. Diverse decine di artisti da luglio a dicembre verranno sguinzagliati lungo i cammini; i turisti non sapranno dove né quando, ma sapranno che all’improvviso, come elfi dei boschi, appariranno musicisti, narratori, poeti, attori, camminatori, esploratori, circensi che allieteranno il loro cammino, offrendo gratuitamente attraverso la loro arte un racconto o un’esibizione.

Il “dono” che questi personaggi regaleranno con la loro arte e le loro conoscenze non è pensato per una moltitudine di persone, bensì per pochissimi; potrà capitare che accada anche per un unico camminatore.

Crinali toccherà questi cammini

Alta Via dei Parchi, Via della Lana e della Seta, Via degli Dei, Via Mater Dei, Via Piccola Cassia e Via Linea Gotica.

Di seguito le iniziative previste nel primo step di Crinali, dal 1° luglio al 15 agosto; prossimamente verranno annunciate le iniziative che completeranno il calendario e cioè il secondo step (dalla seconda metà di agosto ai primi di ottobre) e quello conclusivo (dai primi di ottobre al 31 dicembre).

LE RASSEGNE ALL’INTERNO DI CRINALI

CRINALI/CAMMINI Coordinatore Vito Paticchia

CRINALI/TEATRO Direttore Artistico Marco Montanari

INFRASUONI/ECO DELLA MUSICA Direzione Artistica Carlo Maver e Claudio Carboni

LAGOLANDIA Direzione Artistica Articolture

DEI SUONI I PASSI Direzione Artistica Carlo Maver e Claudio Carboni

LE PASSEGGIATE DELLA CISTERNA Direzione Artistica Rita Marchesini

TRAMONTI DI PIANURA

NATURA CHIAMA Coordinatore Luca Ladinetti