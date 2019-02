Cris Mantello e Aldo Pedron: country 'made in Italy'

Cris Mantello e Aldo Pedron al Mondadori Bookstore di Via D'Azeglio 34, Bologna.



La musica country 'made in Italy' e la cultura americana 'on the road' al di fuori del loro abituale contesto...grazie all'incontro tra due artisti, Cris Mantello e Aldo Pedron . In questa occasione Cris Mantello (uno dei massimi esperti di country tradizionale) presenterà il suo nuovo disco Keep On Rollin' in uscita il prossimo 22 febbraio e Aldo Pedron i suoi libri sui protagonisti della musica americana. Due amici, due anime artistiche. Uno scrittore e un musicista accomunati da un forte legame con la cultura musicale americana, presentano le loro ultime pubblicazioni, in una conversazione che diventa un viaggio letterario-musicale attraverso gli Stati Uniti D'America.