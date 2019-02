Crista, presentazione album "Femmina"

Öff, lo spazio eventi a Bologna, è orgoglio di presentare il nuovo album "Femmina" della grandissima artista: CRISTA (Italia, pop rock) opening act: Elisa Genghini



Disco nuovo, si riparte.

Nessun autista (almeno per ora), nessun musicista, Crista ha deciso per una presentazione chitarra e voce dell'Album "Femmina" prodotto artisticamente da Manuele Fusaroli.

Un nuovo Tour che bada al sodo dove l'artista si presenterà con l'essenziale, senza ammiccamenti e senza fronzoli, energica e ruspante come la sua Romagna.

Lei, abituata a macinare chilometri quasi da far invidia a un camionista, in soli tre anni di attività e con un ep omonimo alle spalle, ha avuto l’opportunità di aprire il concerto di Caparezza in occasione della festa di Radio Onda d’Urto a Brescia.

Ha condiviso il palco con artisti come Vinicio Capossela, Zen Circus, Giorgio Canali, Levante e ha partecipato ad alcuni importanti Festival italiani tra cui l'Home Festival di Treviso, collezionando più di 250 date in diverse località italiane.

Una cantautrice rock irriverente, una romagnola che non ha problemi a chiamare le cose con il loro nome, mettendo in musica pensieri e parole di una donna libera.



Ascolta "FEMMINA" https://spoti.fi/2T6QgEn

YouTube Channel https://bit.ly/2APzkLu

Sito Ufficiale https://www.iosonocrista.com

Facebook www.facebook.com/iosonocrista

Instagram @iosonocrista





PREZZI

ingresso: gratuito



ORARI

apertura spazio: 18.00

inizio live: 21.30