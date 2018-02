Cristian Grassilli: il cantautore bolognese live

Venerdì 16 febbraio, alle ore 21, nell’ambito della rassegna Musica in Teatro (Teatro del Navile) Cristian Grassilli in concerto con Lorenzo Mantovani (Chitarra), Tommy Ruggero (Percussioni) e Luca Dalpozzo (Basso). ll concerto è un'occasione per ascoltare le canzoni dei due cd "Io promo" e "Crac si gira?" più qualche inedito.

Dopo il concerto sarà offerto un buffet e vino per accontentare i palati di tutti. Cristian Grassilli è un cantautore bolognese. Ha vinto il premio Imaie nell’edizione XIX edizione del Musicultura Festiva con il brano “Sotto i portici di Bologna.