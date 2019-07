Ginevra Di Marco e Cristina Donà insieme per un concerto all'aperto

Sabato 13 luglio Ginevra Di Marco e Cristina Donà alle ore 21:30 al BOtanique/Giardini di via Filippo Re. Ginevra Di Marco e Cristina Donà per una delle serate più attese di questo BOtanique. Un concerto che prende spunto dal repertorio delle due artiste con una scaletta dove le canzoni si intrecciano, le anime si fondono in un solo canto, due grandissime voci per la prima volta insieme in un concerto dedicato alla loro lunga e prestigiosa storia artistica. Una grande cantautrice, una grande interprete, due cantanti che hanno creato un modello a cui si rifanno molte voci femminili delle attuali generazioni. Finalmente insieme, finalmente “Così Vicine”.