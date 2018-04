Cristina Portolano presenta NON SO CHI SEI (Rizzoli Lizard). L'autrice ne parla con Valentina Olivato.



sabato 5 maggio, ore 19:30

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna



IL LIBRO: Chi nel ’68 sognava l’amore libero, non avrebbe mai pensato che un giorno sarebbe stato accontentato da un telefono. Tinder, OkCupid, Grindr (e tante altre) sono delle app di incontri che hanno reso molto più facile il compito di portarsi a letto qualcuno, riducendo al minimo indispensabile le dinamiche dell’approccio e della seduzione. Questo meccanismo così schietto, se da un lato mette in ombra la sfera affettiva, a volte spinge gli utenti a una spietata riflessione su se stessi e sul ruolo che gli altri giocano nelle loro vite. È quello che è successo a Cristina che, in questo libro-confessione, a metà tra realtà e finzione, racconta un anno di incontri con perfetti sconosciuti. Una storia che spiega con grande efficacia perché il sesso non deve essere ostaggio del senso di colpa (o dell’inadeguatezza), ma trasformarsi nel più sincero strumento di auto-analisi a nostra disposizione.



L'AUTRICE: Cristina Portolano (Napoli, 1986) è un’illustratrice e fumettista. Nel 2016 ha pubblicato il suo primo libro, Quasi signorina (Topipittori), e ha collaborato a Storie della buonanotte per bambine ribelli (Libri Mondadori).