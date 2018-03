Cristobal Jodorowsky "psicomagia collettiva"

Un nuovo imperdibile evento, per la prima volta "Psicomagia collettiva".



Tutto è interconnesso. Quando un individuo fa uno sforzo trasformativo ed evolutivo, questa informazione entra inmediatamente nel Campo psico-spirituale dell’ umanità.



In un certo senso contagia in forma positiva la collettività, partecipando ad un suo inevitabile processo evolutivo.



Vale a dire che, quando un gruppo di persone è individualmente in sintonia con gli ampi campi di coscienza che ci muovono, l'attivazione collettiva di quelle dimensioni personali eleva la vibrazione di ogni singolo partecipante.



Dopo anni di esperienza, riunendo gruppi numerosi in differenti parti del mondo, realizzando molti Psicoteatro, psicorituali, costellazioni, psicomagia, tarocchi e molto altro, ho potuto provare e sperimentare questi paradigmi.



Ho visto e sentito fino a che punto un gruppo di persone concentrate, perseguendo una medesima intenzione terapeutica e spirituale, si contagia di energia positiva e curativa attraverso una trama invisibile: un’energia che ci unisce. Cosicché, quando una persona risolve qualcosa pubblicamente, tutti vivono la medesima esperienza di guarigione.



“Psicomagia collettiva” è una forma di rituale contemporaneo, realizzato anche con molto umore affinchè le persone possano prendere coscienza e mutare dolcemente, senza troppa sofferenza. Ho deciso di utilizzare gli strumenti a mia disposizione, affinchè uniti possiamo partecipare al processo evolutivo dell’umanità attraverso la nostra esperienza, proponendo esercizi collettivi e individuali, lettura dei tarocchi, meditazioni, teatralizzazioni dell’albero genealogico, psicomagia e tante altre pratiche.



Secondo la mia visione, oggi la trasformazione va fatta anche collettivamente, in gruppi che operano uniti come api dedicate a produrre miele consapevole e trasformante di cui tutti abbiamo bisogno per smuovere questa società.